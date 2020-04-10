أبريل 11, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

الصحة العالمية تحسم الجدل في ارتفاع الحرارة وكورونا

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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الصحة العالمية تحسم الجدل في ارتفاع الحرارة وكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد في الوقاية من الإصابة بعدوى كورونا.

وأكد المكتب الإقليمى للمنظمة في منشور عبر “تويتر” اليوم الجمعة أن الإنسان قد يصاب بمرض COVID-19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.
وأضاف: “أبلغت بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد ـ 19، ولحماية نفسك من المرض، احرص على غسل يديك جيدا وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم”.
وفي منشور ثان، أكدت المنظمة على إمكانية التعافي من مرض COVID-19، مشيرة إلى أن “إصابتك بفيروس كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضا إلى الأبد”.

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