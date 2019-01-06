دراسة: الشيخوخة تبدأ مع سن الشباب ولا تتوقف أبدا!

اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في بيركلي أن شيخوخة الإنسان تبدأ في مرحلة الشباب، وتستمر حتى وفاته دون أن تتوقف في يوم ما.

يؤكد بعض الخبراء أن الإنسان عندما يبلغ مرحلة الشيخوخة، فإنه عمليا يتوقف عن الشيخوخة. فالجسم في عمر 93 في نفس حالته في عمر 97 سنة، على أساس أن عملية الشيخوخة تتوقف أو تتباطأ جدا. فإذا صدقنا أصحاب هذه النظرية المبنية على افتراضات بشأن وجود حدود معينة، يصبح تطور العمليات العمرية في الجسم بطيئا جدا.

ومما يؤكد صحة هذه النظرية، الإحصائيات الموجودة. فمثلا، الإنسان الذي بلغ التسعين من العمر يزداد خطر وفاته مقارنة بالذي بلغ 75 سنة من العمر. ولكن، إذا عاش إلى 105 سنوات فإن مستوى خطر وفاته لا يتغير مقارنة به في عمر 90 سنة.

ولكن، اتضح للباحثين أن جميع هذه الفرضيات مبنية على الأخطاء الإحصائية. فعدد كبير من الأشخاص الذين عمرهم 75 سنة، سجلوا في الإحصائيات عن طريق الخطأ على أنهم أكبر سنا، والذين عمرهم 98 سنة، هم فعليا أصغر سنا. ونتيجة لهذه الأخطاء الإحصائية، يبدو الشخص الذي توفي في عمر متوسط وكأنه توفي في عمر أكبر من عمره الحقيقي.

وأشار علماء الجامعة استنادا إلى سيناريو افتراضي إلى أن العمليات المرتبطة بالتقدم بالعمر لا تتوقف أبدا، وأن البنية البيولوجية لجسم الإنسان تتدهور وتضعف دون توقف منذ بلوغه وحتى مماته.

المصدر: ميديك فوروم