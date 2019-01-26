الرجال أكثر عرضة للاغتصاب من النساء

كشفت الخبيرة في العلاقات الأسرية ويندي جونز، أن “الرجال يتعرضون للاغتصاب أكثر من النساء”، فيما دعت “الرجال الذين اغتصبوا إلى إنشاء حركة موحدة تدافع عنهم على غرار الحركة النسائية”.

وتؤكد الخبيرة البريطانية التي أصدرت كتاب (الحياة الجنسية للنساء البريطانيات)، أن “الرجال يتعرضون للاغتصاب الجنسي أكثر من النساء”، حيث أتضح لها من لقاءاتها بعدد كبير من الرجال خلال الأشهر الأخيرة، أن “معظمهم تعرضوا لعمليات اغتصاب جنسي بهذا الشكل أو ذاك، وأن عواقبها النفسية عليهم لا تزال خطيرة”.

وتضيف جونز، أن “للرجال عموما حياة جنسية أكبر، فهم يتعرضون لنوبات العنف الجنسي أكثر من النساء بكثير، كما بصفتهم مبادرين أو ضحايا كأطفال وبالغين”.

وأوضحت الخبيرة، أن “الرجال يتعرضون إلى مستوى من العنف الجنسي أكثر من النساء، حيث يحصل هذا في المدرسة، وفي النوادي، وأماكن أخرى”.

وتابعت جونز أن “الحديث هنا لا يدور عن تجارب جنسية فاشلة، بل عن عمليات جنسية دون رغبتهم، وهذا يشمل استخدام السلطة والإكراه”.

وفي حالات أخرى تؤكد ويندي أن “النساء هن المبادرات في هذا العنف الجنسي تجاه الرجال”. وتدحض وجهة النظر المنتشرة بأن “النساء ضحايا الاغتصاب والرجال مذنبين دائما”، ووفقا لها الوضع يكون عادة مختلفا تماما، وإن “الرجال نادرا ما يتطرقون إلى هذه الأمور بسبب الخجل، لأنهم يعتقدون أن المجتمع سيعتبرهم ضعفاء”.