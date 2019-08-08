التين علاج فعال لهذه الأمراض… إليكم التفاصيل!

يُعدّ التين من الفواكه الصيفيّة الغنيّة بالعناصر الغذائيّة المُهمّة، حيث يحتوي على الألياف، والبوتاسيوم، والكالسيوم، ومضادات الأكسدة. إلى جانب ذلك، يمكن تخزين التين الطازج في الثلاجة لمدّة تتراوح ما بين خمسة إلى سبعة أيام.



في هذا الصدد، نقدم اليكم، وبحسب اختصاصيي التغذية، أبرز الفوائد الغذائية لفاكهة التين.

الفوائد الغذائيّة لفاكهة التين

– يحمي من أمراض القلب لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية “أوميغا 3”.

– يساعد على خسارة الوزن لأنه يتضمن كمياتٍ مرتفعة من الألياف.

– يساهم في خفض مستويات الكوليسترول لغناه بمادة “البكتين”.

– يقلّل من اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يُعتبر التين علاجاً فعّالاً لمشاكل الجهاز الهضميّ مثل: الإمساك والإسهال، ويساعد على تعزيز صحة الأمعاء.

– يقي من السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة تشكّل الجذور الحرة التي تؤدي إلى ظهور بعض الأورام السرطانية في الجسم.

– يحمي العظام والأسنان لغناه بالكالسيوم.

– يقي من الإصابة بهشاشة العظام لاحتوائه على الكالسيوم.

القيمة الغذائية للتين

تحتوي 100 غرام من التين الطازج على:

74 سعرة حرارية

79 غراماً من الماء

2.9 غرامين من الألياف

35 ميلغراماً من الكالسيوم

17 ميلغراماً من الحديد

232 ميلغراماً من البوتاسيوم

هل تعلم؟

– كل حبتي تين هما حصة من الفواكه.

– كل حصة فواكه تحتوي على 60 سعرة حرارية.

– تحدد ألوان التين نوعه.