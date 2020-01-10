البندورة… ما علاقتها بالخصوبة عند الرجال؟

كشفت نتائج أبحاث جديدة من جامعة شيفيلد البريطانية إن البندورة تحسن الصحة الإنجابية للرجل. وتفيد التقارير الطبية بأن مشاكل الخصوبة تقع على عاتق الرجل بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة. ووفقاً لنتائج الأبحاث ما تم التوصل إليه عن فوائد البندورة لخصوبة الرجال يمكنه أن يلعب دوراً فعّالاً في توفير حلول أفضل لمعوقات الإنجاب.

وبحسب الدراسة، تبين أن مادة الليكوبين التي تحتوي عليها البندورة وتصبح فعّالة بعد الطهي تحسن قدرة الحيوانات المنوية على السباحة بنسبة 40 بالمائة، كما يقل التلف الذي تتعرّض له والذي يحدث نتيجة الأكسدة.

وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد تجربة استمرت 12 أسبوعاً شارك فيها متطوعون، أضيفت البندورة المطبوخة بشكل مكثّف إلى نظامهم الغذائي.

وكانت أبحاث سابقة قد توصل إلى فوائد أخرى لليكوبين الذي تحتويه البندورة المطبوخة، أهمها: حماية العيون من فقدان البصر، والوقاية من السرطان، وتحسين صحة العظام وخلايا الدماغ.

ويوجد الليكوبين في الفاكهة والخضروات الملونة مثل: المانغو والبابايا والبطيخ والجزر.