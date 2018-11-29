البرازيل.. رقم مفزع لمساحات الغابات الزائلة في عام واحد!!

نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن وكالة حكومية برازيلية قولها إن غابة الأمازون المطيرة فقدت ما بين أغسطس/آب 2017 ويوليو/تموز 2018، حوالي 7900 كيلومتر مربع من مساحتها.

وذكرت لوفيغارو أن ذلك يفوق خمس مرات مساحة مدينة ساو باولو البرازيلية، محذرة من أن الوضع قد يتفاقم بعد أخذ الرئيس الجديد جائير بولسونارو زمام الأمور رسميا.

ونسبت الصحيفة لأرقام رسمية قولها إن زوال الغابات في البرازيل -التي لديها أكبر مساحة من غابات الأمازون في الأميركتين- زاد بنسبة 13.72% بين أغسطس/آب 2017 ويوليو/تموز 2018، وهو ما قدرت منظمة “السلام الأخضر” {greenpeace} أنه يعادل مليون ملعب كرة قدم خلال عام واحد.

وبحسب منسق السياسة العامة لهذه المنظمة غير الحكومية مارسيو أستريني، فإن الوضع يمكن أن يتفاقم إذا وفى الرئيس اليميني المتطرف المنتخب بولسونارو، بوعوده الانتخابية بتعديل بعض اللوائح البيئية.

وذكر المنسق أن الرئيس الجديد وعد بأنه “سينهي المناطق المحمية ويجعل حدا لتخصيص أراض للهنود ويخفض عمليات التفتيش والعقوبات على الجرائم البيئية”.

وعلق مارسيو على ذلك بقوله إن هذا يعني التخلي عن أي شيء كان في السابق يمكن أن يقلل من تدمير الغابات، مشيرا إلى أن عواقب مثل هذه الإجراءات ستكون “كارثية بشكل لا يتصور”.

ولفت المنسق إلى أن البرازيل حققت تراجعا منتظما لظاهرة زوال الغابات ما بين 2004 و2012 بفضل وسائل الرقابة الحكومية.