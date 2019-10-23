أكتوبر 24, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

الأسبرين .. خطر مميت على الأطفال

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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الأسبرين .. خطر مميت على الأطفال

لا يجوز استخدام الأسبرين لعلاج أي مرض عند الأطفال دون 12 عاما كما ترى خبيرة الطب.
وشددت الطبيبة الروسية إيرينا يرتسيفا في تصريحات صحفية على عدم جواز استخدام الأسبرين لعلاج الإنفلونزا وأي مرض آخر عند الأطفال دون 12 عاما.
وحذرت الخبيرة من مغبة علاج أمراض الأطفال دون 12 عاما بالأسبرين، منوهة إلى أن حامض أسيتيل ساليسيليك الذي يحتوي الأسبرين عليه يمكن أن يتسبب في “متلازمة راي” عند الأطفال المصابين بعدوى فيروسية، وهي مرض نادر ولكنه خطير قد يقتل المصاب إذا تأخر اكتشافه.
وأوضحت الخبيرة أن متلازمة راي تلحق أضرارا غير متوقعة بالكبد.

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