علماء: الأبقار تتواصل مع بعضها بالصوت والصورة

توصل العلماء إلى استنتاج يفيد بأن الأبقار يمكنها أن تخبر بعضها بعضا عن صحتها وذلك عن طريق رفع تردد أصواتها.

وقالت صحيفة “إندبندت” البريطانية إن الدراسات التي أجراها العلماء في وقت سابق أظهرت أن الأبقار والعجول تتعارف بأصواتها على بعضها بعضا.

مع ذلك فإن العلماء عجزوا عن الاستنتاج عما إذا كان بمقدورها الاحتفاظ بمميزات صوتها عند تواصلها مع غيرها من الحيوانات.

وقد سجل الخبراء الأبقار التي تنتمي إلى جنس البقر “هولشتاين – فريز” حين أطلقت أصوات مميزة في مختلف الأوضاع الحرجة والعادية، بدءا من انتظار الأعلاف وانتهاء بعزلها عن القطيع.

وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن الأبقار تحافظ على مميزاتها الصوتية في مختلف الأوضاع وعند التواصل مع غيرها من الحيوانات إلى درجة تمكّن أقاربها من معرفة أي بقرة من القطيع تعاني من الأوضاع الصعبة.

وهكذا توفرت لدى العلماء 333 إشارة صوتية.

ويعتقد أصحاب الدراسة أن نتائجها ستساعد المزارعين في تحليل مزاج الحيوانات.