اكتشاف كوكب مغطى بالأحجار الكريمة

اكتشف الباحثون كوكبا لامعا فريدا من نوعه.

ووفقا لصحيفة {ديلي ميل}، يعرف هذا الكوكب رسميا باسم HD219134 b، ويقع على بعد 21 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة كاسيوبيا، وفقا لعلماء الفلك، على عكس الأرض، فإنه على الأرجح ليس لديه نواة ضخمة، ولكنه غني بالكالسيوم والألمنيوم، مما يشير إلى أن هذا الكوكب مغطى بالحجارة الكريمة.

وقالت كارولين دورن، عالمة الفيزياء الفلكية بمعهد العلوم الحاسوبية في جامعة زيوريخ، التي ترأست الدراسة “قد يكون الكوكب أحمر وأزرق، مثل الياقوت والياقوت الأزرق، لأن هذه الأحجار الكريمة هي أكاسيد ألمنيوم شائعة على كوكب خارج المجموعة الشمسية”.

وكتلة الكوكب أكبر من كتلة الأرض بما يقرب خمسة أضعاف، ويسمى “سوبر أرض”، ويدور حول نجمه، HD219134 b-واحد من ثلاثة مرشحين ربما ينتمون إلى فئة جديدة من الكواكب الخارجية.