اكتشاف كوكبين شبيهين بكوكب الأرض

اكتشف علماء الفلك كوكبين قريبين من المنظومة الشمسية يشبهان إلى حد كبير كوكب الأرض، وقد يكونان مأهولين. ووفقا للعلماء هما الأكثر شبها بالارض من بقية الكواكب المكتشفة حتى الآن.

ونشر علماء الفلك نتائج عملهم في مجلة Astrophysical Journal Letters العلمية، وبأن النجم Tigarden – هو قزم أحمر من صنف ?. هذا النوع من النجوم الحمراء تكون عادة صغيرة ومعتمة. لذلك تم اكتشافه في عام 2003 فقط، مع أنه يقع على مسافة 12.5 سنة ضوئية عن الأرض.

وفي عام 2019 اكتشف كوكبان يدوران حول هذا النجم أطلق عليهما اسم

“Tigarden star b” ، و “Tigarden star c”. وتم اختصار الاسم إلى TG b و TG c للسهولة. وتعادل كتلة كل من الكوكبين 1-2 كتلة الأرض. وطول السنة على الكوكب TG b يعادل 4.9 يوما أرضيا، وسنة الكوكب TG c تعادل 11.4 يوما أرضيا. ويدور الكوكبان بصورة تزامنية أي أنهما دائما متجهان نحو “شمسهما” من جانب واحد. يعترف الباحثون بأنه لا يمكن تحديد تركيب الغلاف الجوي للكوكبين، ومع ذلك يتوقعون وجود ماء فيهما بحالة سائلة. أما كثافة الغلاف الجوي للكوكبين فتتراوح بين 0.3 -17 مرة عن كثافة الغلاف الجوي للأرض.

بينما تعتبر مقاييس الكوكبين قريبة من مقاييس كوكبنا. ووفقا لحسابات العلماء يحتمل بنسبة 60% أن تتراوح درجة حرارة سطح الكوكب TG b بين 0 – 50 درجة مئوية. أما الكوكب TG c فهو أكثر برودة، ومع ذلك هناك فرصة لبقاء الماء في حالة سائلة إذا كان موجودا على سطحه.