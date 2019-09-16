اكتشاف جراد “آكل لحوم” في تركيا

أعلنت جامعة هكاري في الولاية التي تحمل الاسم ذاته جنوب شرقي تركيا، اكتشاف نوع جديد من الجراد المفترس آكل للحوم أطلقت عليه اسم “ساغا هكاري”.

وسبق للجامعة إطلاق “مشروع تحديد مجموعة الحشرات المستقيمة الأجنحة بولاية هكاري”.

مؤخراً، أعلن أكاديميون عاملون في مركز “دراسات التنوع البيولوجي وتطبيقاته” التابع لجامعة هكاري، اكتشافهم نوعا جديدا من الجراد خلال أبحاث ودراسات أجروها في المناطق المرتفعة بالمدينة.

نوع الجراد الجديد ينتمي إلى فصيلة تسمى “جُخادِب” أو”ساغا”، المعروفة بأنها من الجراد الكبير آكل اللحوم وسيطلق على هذا النوع اسم

ساغا هكاري، وفق وكالة “الأناضول” التركية.

والـ”جخادب” نوع من الجراد المفترس، وهو من فصيلة القبوطيات، يوجد في جميع أنحاء الجزء الأوروبي المطل على البحر المتوسط، ويمتد إلى أقصى شرق آسيا مثل الصين.

ويصل طول الواحدة منها 12 سم، وإناثها أكبر حجما من الذكور، وتعد من أكبر الحشرات الموجودة في أوروبا.

وقال الأستاذ المساعد في القسم البيولوجي التابع لمعهد العلوم الطبيعية والتطبيقية بالجامعة محمد سعيد طايلان “نجري هذه الدراسة في هكاري منذ 3 سنوات تقريباً”.