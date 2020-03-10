اطعمة تعزز جهاز المناعة لمقاومة “كورونا”

اورد تقرير اميركي جديد قائمة بأسماء عدد من الأطعمة التي تعزز جهاز المناعة وتزيده قوة ليكون بمقدروه ردع الفيروس قدر المستطاع.

وذكر واضع الدراسة طبيب الاوبئة الاميركي، ساراس ساليل، إن “الحفاظ على النظافة الشخصية مثل غسل الأيدي باستمرار وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس من أفضل الأشياء التي تحمي من كورونا، ولكن هناك شيئًا آخر يستطيع القيام بذلك وهو جهاز المناعة الذي كلما كان قويا سيكون قادرا على رد الفيروس قدر المستطاع”، بحسب موقع .imesofindia

وأضاف، أن “هناك بعض المكونات الغذائية التي تساعد في تعزيز المناعة، مثل الثوم لأنه مضادات للفيروسات ويمكن تناوله مهروسا أو نيئا أو مضافا للأطعمة، والتوت يعتبر واحدا من الأطعمة الغنية بالريسفيراترول الذي يساعد في مكافحة العدوى الفطرية والإشعاع فوق البنفسجي والإجهاد والحماية من الهجمات الفيروسية، وهذه المادة يمكن الحصول عليها أيضا في الكاكاو والشيكولاتة الداكنة والفراولة والفستق والفول السوداني”.

وأوضح أن زيت جوز الهند يساعد أيضا في تعزيز جهاز المناعة ضد الفيروسات لاحتوائه على حمض اللوريك وحمض كابريليك، بجانب الزنجبيل الذي يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات يمكن زيادة تأثيرها حينما يتم شربه مع العسل.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على الحماية ذاتها عند شرب اليانسون لاحتوائه على حمض الشيكيميك الذي يعد مادة قوية في تعزيز المناعة ضد الفيروسات.

وعن الأطعمة الأخرى التي تقوي جهاز المناعة، قال “ساليل”، إن كل ما يحتوي على فيتامن “C” يعد مفيدا في ذلك، مثل الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والبرتقال والجوافة.