اصنع مطهر اليدين في منزلك وتجنب اسعاره الخيالية!

في ظل تفشي فيروس كورونا، شهد الطلب على الكمامات ومطهرات اليدين ارتفاعاً كبيراً، ما دفع بالتجار إلى رفع الأسعار بشكل جنوني. ولحسن الحظ، فإنّ صناعة مطهر اليدين مسألة ممكنة بل بسيطة في المنزل. فما هي المكونات؟ وكيف تتم العملية؟

يؤكد الخبراء أنّ كل ما تحتاج إليه لصناعة مطهر اليد هو الكحول، فلا بد لأي مطهر أن يحتوي على نسبة 60% من الكحول حتى يكون فعالا. وفي حديث لها، أوضحت الدكتورة مريم وهرمان، وهي أستاذة علم الأحياء ب‍جامعة ويليام باترسون، أنه يمكن إضافة بعض قطرات من الصبار (Cactus – aloe vera) إلى أي مادة كحولية عند صناعة المطهر.

وأوضحت الدكتورة أنّ الكحول يُعدّ العنصر الأهم والنشط في المطهر، مشيرةً إلى أنّه يمكن استخدام المشروبات الكحولية الروحية -أذا لزم الأمر- كمطهر مثل (البيرة، النبيذ).

أمّا بالنسبة إلى طريقة التحضير، فيمكن صناعة المطهر عن طريق خلط ثلثي كوب من كحول “الأيزوبروبيل” (Isopropyl alcohol) بنسبة 91 % أو إيثيلين (Ethylene) مع ثلث كوب من سائل الصبار (أو الماء). وإذا ما أردت أن يكون المطهّر معطراً، فيمكن إضافة 10 قطرات من الزيت المعطر.

من جهتها، تشير الدراسات إلى أنّه يمكن استبدال المواد الكحولية بالمطهرات التي تستخدم في تطهير الاسطح المنزلية، عبر اضافة كمية قليلة (ملعقة) إلى ثلث كوب من سائل الصبار (أو الماء) وبعض قطرات الزيت المعطر.

في المقابل، يؤكد الخبراء أنّ غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وبصورة جيدة هو أفضل من استخدام مطهّر اليد على صعيد الوقاية من كورونا. ويشرح الخبراء بالقول إنّ غسل اليدين يقتل الجراثيم ويزيلها أما المطهر يقتل الجراثيم ويتركها على الجلد.

في ما يتعلّق بنتظيف الأسطح، فأكدت الدكتورة وهرمان، أنه لا بد أن تعتمد هي الأخرى على الكحول. وشرحت أنه يمكن صناعة مناديلك المعقة الخاصة بك، عن طريق وضع منديل ورقي أو “منشفة” في أي محلول يحتوي على نسبة كحول أكثر من 60%، مشيرةً إلى أن هذه المناديل المبللة بالكحول ستكون أكثر فعالية في قتال الجراثيم عند مسطح الأسطح.