ارتداء العدسات اللاصقة اثناء الاستحمام قد يؤدي الى العمى

تسببت عدوى نادرة وخطيرة في إصابة امرأة بريطانية بالعمى في إحدى عينيها، بعد أن استحمت وسبحت وهي ترتدي عدساتها اللاصقة.



ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض في إنجلترا، إن “العدوى ناتجة عن التخزين غير السليم وغير الصحيح للعدسات اللاصقة أو التعامل معها أو تطهيرها”، بحسب ما ذكر موقع “فوكس نيوز” الإخباري.

وعلى الرغم من أنه تمت معالجة المرأة، البالغة من العمر 41 عاما، من العدوى التي حلت بها، لكنها لم تستعد الرؤية في عينها اليسرى.

وذهبت المرأة، التي لم يتم تحديدها في التقرير، الذي نشرت تفاصيله في دورية ” نيوإنغلند الطبية”، إلى عيادة طب العيون وهي تعاني من تاريخ طويل من الألم المتقطع والرؤية الضبابية والحساسية للضوء في عينها اليسرى، وقالت لأطباء العيون إنها تضع العدسات اللاصقة اللينة شهريا، وأنها استحمت وسبحت وهي ترتديها.

ووفقا للتقرير، فقد وجدت المريضة صعوبة في إبقاء عينها اليسرى مفتوحة خلال فحصها، حيث تبين وجود حالة احمرار في الملتحمة، مشيرا إلى أنه وقت الفحص، كانت درجة الرؤية في عينها 20/20، أما في عينها اليسرى فوصلت دقة الرؤية إلى 200/20.

وبحسب الدورية الطبية، فإن المرأة لم تستعد الرؤية في عينيها اليسرى، بسبب ندبة القرنية الكثيفة المركزية وإعتام عدسة العين.