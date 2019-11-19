اختراع طال انتظاره.. وداعا لمقتل الأطفال داخل السيارات

طور علماء في كندا اختراعا يثير تحذيرات عند ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة وحدهم في السيارة، وفق ما ذكر موقع “سي إن إن” الأميركي.

وذكر المصدر أن الجهاز يعتمد على تكنولوجيا الرادار والذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان طفلا أو حيوانا أليفا قابعا لوحده داخل السيارة.



ويقول العلماء في جامعة واترلو في كندا إن المستشعر الصغير يتم تركيبه بسقف السيارة أو مرأة الرؤية الخلفية. ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد ما إذا كان الوضع بالنسبة للطفل أو الحيوان “خطيرا” داخل السيارة.

وفي حال كان الوضع “غير طبيعي”، فإن الجهاز سيمنع الأبواب من الإغلاق، كما سيطلق إنذارا لتنبيه السائق والأشخاص الموجودين في المنطقة بضرورة التدخل العاجل.

وأوضح جورج شاكر، أستاذ الهندسة بالجامعة، في بيان “هذا الجهاز سيعالج مشكلة خطيرة على مستوى العالم.. كما أنه ميسور التكلفة مما قد يجعله واحدا من المعدات الأساسية في كل السيارات”.

ويعتزم الفريق المطور لهذا الجهاز طرحه في الأسواق بحلول نهاية عام 2020.

ووفقا لمنظمة سلامة الأطفال والسيارات، فإن 37 طفلا (في المتوسط) يلقون حتفهم سنويا داخل السيارات في الولايات المتحدة. وفي عام 2019 ، بلغ عدد الوفيات 52.

وغالبا تحدث هذه الوفيات بسبب نسيان الطفل في السيارة، أو إغلاق الأبواب عن طريق الخطأ، أو ارتفاع درجة الحرارة داخل المركبة.