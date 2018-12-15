“إنستغرام” يحدد أسعد مكان في العالم

حدد خبراء الشبكة الاجتماعية {إنستغرام} أسعد مكان في العالم، أخذين بعين الاعتبار الموقع الجغرافي والرموز التعبيرية التي استخدمها المستخدمون في عام 2018.

ووفقا لموقع Instagram ، فإن ديزني لاند في طوكيو هو أسعد موقع في العالم ، حيث يضع المستخدمون أكثر الوجوه المبتسمة، حسب الموقع الصحفي للشبكة الاجتماعية.

كما قام Instagram بتلخيص نتائج عام 2018 — حيث ترك المستخدمون 14 مليار قلب في التعليقات.

وأشهر هاشتاغات هي #metoo و #timesup و #marchforourlives.

يذكر أنه تم إنشاء تطبيق إنستغرام لنشر الصور ومقاطع الفيديو في عام 2010 ، وبدأ بتطويره في سان فرانسيسكو. وفي الآونة الأخيرة ، أصبح في الشبكة الاجتماعية خاصية إرسال رسائل صوتية.