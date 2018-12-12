إنستغرام تضيف ميزة الرسائل الصوتية إلى تطبيقها

أعلنت خدمة #إنستغرام لمشاركة الصور والفيديو الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل الصوتية إلى الرسائل المباشرة Direct، وذلك في مسعى منها لتعزيز قدرات الخدمة التي بدأت تمثل أهمية خاصة لشركة “فيسبوك” المالكة لها.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإرسال #رسائل_صوتية تصل مدتها إلى دقيقة، وذلك في الرسائل الفردية الخاصة، فضلاً عن الرسائل الجماعية.

ويمكن للمستخدمين تسجيل الرسائل الصوتية على غرار خدمة “واتساب” الشقيقة لـ”إنستغرام”، وذلك عن طريق الضغط المستمر على زر الميكروفون، وتُرسل الرسالة لحظة إبعاد الأصبع عن زر الميكروفون. كما يمكن حذف الرسائل قبل إرسالها عن طريق سحبها إلى رمز “سلة المحذوفات”.

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وعلى غرار “واتساب” أيضاً، يمكن للمستخدمين تسجيل رسالة صوتية عن طريق الضغط مع السحب إلى الأعلى على زر الميكروفون ثم النقر على زر الإرسال لإرسالها أو النقر على رمز سلة المحذوفات لحذفها.

ومع أن “انستغرام” قد تكون تأخرت في إطلاق مثل هذه الميزة، إلا أنه يُعتقد أنها تسير في خطى ثابتة نحو التحول إلى ثاني أكبر شبكة تواصل اجتماعي بعد “فيسبوك”، خاصةً بعد أن انطلقت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010 كتطبيق لمشاركة الصور فقط، ثم استحوذت عليها “فيسبوك” في شهر نيسان/أبريل 2012 مقابل مليار دولار أميركي، لتعمل تدريجياً على تطويرها، فأضافت مشاركة الفيديو والرسائل ثم ميزة القصص.

أما عن دعم الرسائل الصوتية، فإن هذه الطريقة في التواصل بين المستخدمين أصبح تمثل أهمية خاصةً حول العالم، إذ تعد مفضلة في دول مثل الصين واليابان وكوريا، حيث يصعب التواصل بتلك اللغات نصياً، كما يفضلها بعض المستخدمين الذين لا يجيدون القراءة أو الكتابة.

يُذكر أن الميزة الجديدة متاحة لمستخدمي تطبيق “انستغرام” على نظامي “اندرويد” و”آي. أو. إس”، إذ يمكن تنزيل أحدث إصدار من التطبيق من متجري “غوغل بلاي” و”آب ستور”.