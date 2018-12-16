أنواع غير متوقعة من البيض الصالح للأكل منتشرة في دول العالم

تنتشر في منطقة الشرق الأوسط ثقافة تناول بيض الدجاج وربما الحمام أو العصافير، لكن في بعض دول العالم أنواع غريبة من البيض الصالح للطعام من طيور وحيوانات أخرى يصل ثمن الواحدة منها إلى 90 دولارا.

وبغض النظر عن الأسباب، هناك أنواع عجيبة من البيض، لم يكن يخطر بالبال أنها قابلة للأكل كالحلزون والتمساح، وهي:

بيض الحلزون، يعود تاريخ تناوله إلى العصر الروماني عندما كانت هذه الرخويات تطهى وتقدم، وفي إيطاليا، تتغذى الحلزونات على وجبات غذائية خاصة، لتسريع عملية إنتاج البيض، ويباع بيضها في وعاء سعة 50 غراما مقابل 80 يورو، أو نحو 90 دولارا.

في فرنسا يتم طهيها باستخدام وصفة سرية، وتقدم مع الخبز المحمص، للاعتقاد انها تعزز الحياة الجنسية.

وفي بعض البلدان، يعتبر تناول النمل وبيضه تقليدا يتم اتباعه منذ سنوات، ويمكن استخدامه في السلطات، وفي المكسيك يتم تناول بيض النمل ويشبهه البعض بمذاق الجوز هناك.

أما بيضة طائر الإيمو الأسترالي تزن نحو 0.9 كيلوغرام وهي ذات لون أزرق أخضر مذهل، ومع ذلك، فإن سعر البيضة الواحدة يساوي تقريبا سعر 12 بيضة دجاجة، وهذا النوع من البيض يستخدم في مجموعة من الأطباق ويزداد الطلب عليه.

أما بالنسبة لبيض النورس، يقال انه أغنى بكثير من بيض الدجاج، لناحية العناصر الغذائية الموجودة به، وطريقه طهيه الشائعة هي السلق، إلا أنه يؤكل أيضا مقليا، حيث يخفق ويقدم مع اللحم، وفي لندن يقدم بيض النورس في المطاعم الراقية وتبلغ تكلفته 7 جنيهات استرلينية أي ما يعادل 9 دولارات للبيضة الواحدة.

وفي نيكاراغوا، يمكن طهي بيض السلحفاة الناعمة في الحساء أو وضعه بالسلطة، وفي الولايات المتحدة، أصبح تناول بيض السلاحف شائعا، لدرجة أنه أصبح من غير القانوني الآن بيع أو استهلاك بيض السلاحف في بعض الولايات، ويعتقد ان بيض السلاحف مثير للشهوة الجنسية في اندونيسيا والمكسيك والولايات المتحدة.

أما بيض ولحم التمساح فقد أصبحا شائعين بأماكن مثل جامايكا وأستراليا، لدرجة أن هذه التماسيح أصبحت معرضة لخطر الانقراض، ومع ذلك، فإن أولئك الذين يريدون بيض التماسيح يبحثون عن أعشاش لا تتم مشاهدتها بواسطة التماسيح الأم.

كما ان بيض سمك القرش الكبير الذي يشبه بيض الدجاج يمكن طهيه كما يفعل سكان جزر المالديف، حيث يوفر باعتقادهم العديد من الفوائد الغذائية.

وأصبح بيض البطريق موردا هاما وضروريا، واستخدمه الفرنسيون للأكل عندما كانوا يستكشفون القارة القطبية الجنوبية لأول مرة، ولكن، تم حظر تناول طيور البطريق منذ أوائل عام 2000، وبدأ الموجودون في أنتاركتيكا يعتمدون على البيض لأجل التغذية.

أما الكافيار فهو عبارة عن بيض مالح يتم استخراجه من بطارخ بعض أنواع الأسماك كالحفش، وطريقة استخراج الكافيار تزيد من ثمنه، فعملية استخراج البيض تحتاج لخبراء ورعاية متخصصة، للحصول على كافيار ناعم، لكن العامل الأكثر تأثيرا في السعر هو ندرة الأسماك، ويعتبر “كافيار بيلوغا “هو أغلى أنواع بيض السمك، وتتراوح التكلفة أحيانا بين 3000 دولار و4000 دولار.

كما أن بيض سمك السلمون لها ملمس ناعم، ويأتي في مجموعة متنوعة من النكهات، وتتركز في بيوض السمك الصغيرة الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لتكون الأسماك بداخلها، وفي اليابان، يتم تناول بيض الأسماك في ليلة رأس السنة الجديدة، بل إن وزارة الزراعة اليابانية توصي بضرورة أن يتناول الأطفال بيض السلمون للمساعدة في نموهم.