أطعمة تعزز خصوبة الرجال وعوامل تضعفها

يبدو أن أزمة صعوبة الحمل تتفاقم بشكل متسارع، خاصة مع محاولة الكثير من الأزواج إنجاب الأطفال في مرحلة متأخرة من حياتهم.

وفي حين تستهدف معظم النصائح العملية والدعم العاطفي المرتبط بالعقم النساء بشكل خاص، فقد أظهرت الأبحاث أن معاناة الرجال من العقم تلعب دورا مساويا بين الأزواج، الذين يواجهون صعوبة في الحمل.

وكشفت الدراسات أن نحو ثلث حالات العقم في الولايات المتحدة، ناتجة عن مشكلات الخصوبة لدى الرجال، كما يواجه واحد من كل 7 أزواج في بريطانيا صعوبات في الحمل، أي ما يعادل 3.5 مليون فرد.

خلال العقود القليلة الماضية، انخفض تركيز الحيوانات المنوية بأكثر من 50% بين الرجال، دون وجود دليل على “الاستقرار”، وفقا لدراسة أجرتها الجامعة العبرية في القدس عام 2017.

وحللت الدراسة نتائج 185 دراسة شملت 43 ألف رجل، من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، حيث كشفت عن انخفاض كبير في الصحة الإنجابية لدى الذكور، على الرغم من أن الباحثين قالوا إن هناك حاجة إلى إجراء دراسة مكثفة، لاستكشاف سبب هذا الانخفاض.

تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي قد يكون له دور رئيس في خصوبة الرجال. واستُكشف تأثير الأنماط الغذائية والأطعمة والمغذيات على جودة السائل المنوي وخصائصه، في دراسة شاملة للبحث المتاح حتى عام 2016.

ووجدت هذه الدراسة المنشورة في مجلة “Human Reproductive Update”، أن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية وبعض مضادات الأكسدة (فيتامين E و C وبيتا كاروتين والسيلينيوم والزنك والليكوبين) مع انخفاض نسبة الدهون المشبعة، يرتبط بتحسين نوعية الحيوانات المنوية.

وتؤثر بعض الأطعمة، مثل الأسماك والمحار ولحوم الدواجن والحبوب والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم، بشكل إيجابي على جودة الحيوانات المنوية.

وعلى العكس من ذلك، تبين أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء المصنعة والألبان كاملة الدسم، والقهوة والكحول والسكر، يضر بجودة الحيوانات المنوية في بعض الحالات.