أبل تعلن عن جائزة قيمة لمن يخترق أجهزتها

في ظل بحثها الدائم عن تطوير أجهزتها لحماية خصوصية مستخدميها، أعلنت شركة “أبل”، عن إطلاق برنامج قرصنة يدعى باسم “Apple Security Bounty”، الذي يعد امتدادًا لمشروع بدأته الشركة عام 2016، لمحاولة العثور على عيوب في نظام أمان أجهزة آيفون.

وأكدت شركة “أبل”، على أنها ستقدم مكافأة مالية تقدر بنحو مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه، لمن يكتشف أخطاء أو ثغرات أمنية في أجهزتها، كما أنها ستدفع مكافأة إضافية عن الأخطاء التي يتم اكتشافها في أي من برامج الشركة التجريبية.

وتضع الشركة شرطا للحصول على الجائزة، وهو أن يقوم المتسللين أو الباحثين في مجال الأمن، لتقديم وصف مفصل للخلل أو كيفية استغلاله، كما أن جائزة الـ”مليون دولار” ستقدم، لأولئك الذين يمكنهم هندسة هجوم zero-click (هجوم دون انتظار، وهو استغلال نقاط الضعف في البرمجيات والثغرات الأمنية خاصة غير المعروفة منها للعامة في شن هجومات إلكترونية)، والذي يمنح شخصا ما السيطرة على جهاز شخص آخر عن بعد، دون الحاجة إلى أي تصرف من قبل مستخدم الهاتف الأصلي.

وتبلغ قيمة الجوائز الأخرى مبلغ مالي كبير يتراوح ما بين 25 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، ويشمل الاختراقات الالتفافية التي تعمل على قفل الشاشة وتقسيم حسابات iCloud، والسماح للتطبيقات غير المصرح لها بالوصول إلى البيانات الحساسة التي يحافظ عليها نظام تشغيل أبل عادة.

وكانت “أبل” قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن توسيع برنامجها، وذلك في مؤتمر “Black Hat” السنوي لأمن الإنترنت في لاس فيجاس.

والجدير بالذكر أن الإصدار الموسع الجديد من البرنامج، سيتضمن لأول مرة أجهزة آيباد، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة أبل المكتبية، وأجهزة Apple TV، والساعات الذكية Apple Watch.