آبل تطلق إصدار iOS 13.2 مع ميزات مهمة لهواتف “آيفون 11”

أطلقت شركة آبل أمس الاثنين الإصدار 13.2 لكل من نظامي التشغيل “آي. أو. إس” iOS لهواتف آيفون، و”آيباد أو. إس” iPadOS لحواسيب آيباد اللوحية، وذلك بعد نحو 10 أيام على إطلاق الإصدار 13.1.3 الذي جاء بهدف إصلاح عدد من المشكلات، وتقديم بعض التحسينات لأجهزة الشركة المحمولة.

وعلى غرار إصدار 13.1.3، فإن نظامي “آي. أو. إس. 13.2″، و”آيباد أو. إس. 13.2” يأتيان بإصلاحات لبعض المشكلات وبتحسينات أمنية، كما يقدمان أيضاً عددا من المزايا الجديدة، بما في ذلك التشكيلة الجديدة من الرموز التعبيرية.

ويأتي نظام “آي. أو. إس. 13.2” بدعم رسمي لـ Unicode 12.0الذي يشمل العديد من الرموز التعبيرية الجديدة، منها التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، كالكراسي المتحركة والأذرع والأرجل الصناعية، كما يشمل رسمات لوجبات عام وحيوانات لم تكن تشملها الرسوم التعبيرية السابقة.

ميزات مهمة لهواتف “آيفون 11”

ولمستخدمي هواتف “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” الجديدة، يأتي الإصدار الجديد من نظام “آي. أو. إس” بدعم لميزة “الاندماج العميق” Deep Fusion.

وكانت شركة “آبل” قد قالت عند الإعلان عن هواتفها الجديدة إنها تدعم ميزة “الاندماج العميق”، وهو نظام جديد لمعالجة الصور يعمل بفضل المحرك العصبي Neural Engine في شريحة A13 Bionic .

وتستخدم الميزة التعلم الآلي المتطور لمعالجة الصور بدقة البكسل لتحسين تركيب الصورة وتفاصيلها وتقليل الضوضاء في كل جانب من جوانبها.

ومع ميزة “الاندماج العميق”، سوف يكون لكاميرات هواتف “آيفون 11” ثلاثة أوضاع تعمل استناداً إلى مستويات الضوء، والعدسات التي يستخدمها المستخدم.

وسوف تُستخدم عدسات التصوير العريض القياسية في الهاتف تقنية Smart HDR المحسنة من “آبل” للصور المتوسطة والعالية الإضاءة، أما ميزة “الاندماج العميق” فسوف تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومع الإصدار الجديد أيضاً، أصبح بإمكان المستخدمين تغيير دقة ومعدل إطارات الفيديو في تطبيق الكاميرا مباشرة.

ويتيح “آي. أو. إس. 13.2” أيضاً للمستخدمين منع المساعد الرقمي “سيري” Siri من مشاركة التسجيلات الصوتية مع موظفي “آبل”، وحذف سجل الأوامر الصوتية من “سيري”. ويمكن ذلك من خلال الذهاب إلى “الإعدادات”Settings ثم “الخصوصية” Privacy ثم “التحليلات والتحسينات” Analytics and Improvements لإلغاء ذلك في أي وقت.

كما يجلب “آي. أو. إس. 13.2” تفعيل ميزة HomeKit Secure Video للكاميرات التي تدعم منصة البيت الذكي التابعة للشركة HomeKit، كما يضيف دعماً لسماعات الأذن “أير بودز برو” AirPods Pro.

وكما جرت العادة، يُنصح بأخذ نسخة احتياطية لجهاز آيفون قبل التحديث إلى الإصدار الجديد. ويُنصح بضمان أن النسخة الاحتياطية في خدمة “آيكلاود” iCloud السحابية محدثة عن طريق.

ويُنصح أيضاً بتشفير النسخة الاحتياطية في حال أخذها عن طريق برنامج “آيتونز” iTunes في الحاسوب الشخصي للحيلولة دون الوصول إليها إن اختُرق الحاسوب.

وبعدئذ، يمكن التحديث إلى الإصدار الجديد عن طريق الذهاب إلى “الإعدادات” Settings ثم “عام” General ثم “تحديث البرنامج” Software Update.