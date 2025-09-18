محمد خضر مولود: مركز لالش الثقافي، أيقونة الثقافة الإيزيدية

عندما نتحدث عن المركز الثقافي والاجتماعي في لالش، فإنه يختلف عن غيره من المراكز الثقافية في المجتمع الكردي. فبالإضافة إلى واجبه الثقافي المتمثل في تنفيذ برامج وخرائط وقواعد وبرامج، فهو مركز جفكي مسؤول أيضًا عن حماية الديانة الإيزيدية والاهتمام بقضاياها الاجتماعية.

عمل لالش كمركز ثقافي على مستوى الثقافة الاجتماعية واحترام “التقاليد والرموز الدينية ورجال الدين” ليكون نبعًا صافٍ لنهر الثقافة الكردية.

استعارة اسم لالش من المعبد إلى الثقافة والصحافة

لالش معبد ورمز للكرد الإيزيديين، يقع على بُعد 50 كم جنوب شرق دهوك، و12 كم من قضاء شيخان، و14 كم من باعدرة. شيخان وبادرة مدينتان إيزيديتان، وفيهما العديد من الأضرحة ورموز الرجال الصالحين.

لالش، أقدس وأقدم مكان إيزيدي. كان معبد لالش في عهد الشيخ عدي (1073-1162) مدرسةً للعلوم والمعرفة والأدب. لم تُعاد كتابة العديد من النصوص في لالش فحسب، بل أُنتجت كتبٌ أيضًا. لذلك، وعلى الرغم من مكانته الدينية ومركزه للمعلومات الدينية بعد وصول الشيخ عدي لالش، إلا أن مكانته الدينية والأدبية أصبحت مركزًا في المنطقة والعالم كمكان للعبادة والأدب والعلم والدين.

ووفقًا لعدة مصادر، كان لالش مكتبة كبيرة من المخطوطات والكتب القديمة، ولكن مع الأوقات الصعبة والظروف غير السارة التي حلت باليزيديين والمنطقة، بسبب الأوامر والمجازر وحرق الأراضي من قبل الأعداء الأكراد.

لذلك، نظرًا للمكانة المقدسة وتاريخ المعبد، فقد استُخدم اسم لالش لأغراض عديدة وفي أماكن أخرى للحفاظ على قدسيته ومعناه. لذلك، منذ حكومة إقليم كردستان عام ١٩٩٣، استُخدمت كلمة لالش كنايةً لأسماء المعابد والأماكن الدينية المقدسة. وبشكل عام، لالش كنايةً هي تعبيرٌ عن الصورة، وكذلك تعبيرٌ عن الملصق، وتعبيرٌ عن الكلمات والجمل التي تُعبّر عن الكلمات في الجملة والقول. لقد حافظوا على اسمهم مقدسًا وخالدًا، وأطلقوا على مراكزهم الثقافية والاجتماعية اسم لالش، بالإضافة إلى العديد من المجلات والصحف والمنشورات.

تعود فكرة إنشاء مركز لالش الثقافي إلى ثورة أيلول، وبدعم وتشجيع من القيادة الثورية والزعيم الكردي مصطفى البارزاني، جرت محاولاتٌ لتأسيسه بعد ١١ آذار. لذلك، بعد انتفاضة ١٩٩١ وتأسيس حكومة إقليم كردستان، حصل لالش على ترخيصٍ رسميٍّ للعمل بفضل حكومة إقليم كردستان. وقد انخرط لالش في أنشطةٍ أدبيةٍ وثقافيةٍ مُختلفةٍ منذ تأسيسه في ١٢-٥-١٩٩٣.

الحركة الثقافية لمركز لالش منذ تأسيسه، لعب هذا المركز الدور الأكبر كمنظمة ثقافية مدنية ومجتمع مدني. وباعتباره أول مركز ثقافي واجتماعي وإعلامي لجميع الإيزيديين في إقليم كردستان ومن ثم لجميع الإيزيديين في العالم، فهو الوجه الثقافي ومصدر القوة الفكرية والفلسفة الإيزيدية والثقة بالنفس والمستقبل. وفي هذا الصدد، ومنذ بداية تأسيسه، بالإضافة إلى تشغيل المركز في مركز محافظة دهوك، افتتح مكاتبه في العديد من المناطق والأماكن التي يسكنها الإيزيديون في إقليم كردستان. وبعد عام 2003 وتحرير العراق، تم تشكيل لجنة عليا لعدة قواعد. وتشمل هذه: سنجار، وسني، وشيخان، وبعدر، وبشيك، وبرزان، وخانكي، وشاريا وقاعدة في ألمانيا، إلخ. وهناك أيضًا العديد من المكاتب كممثلين في معظم المناطق الإيزيدية. وبالإضافة إلى وجود مكاتب لها في محافظتي أربيل ودهوك، تنقسم اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

١. رئيس اللجنة العليا

٢. نائبه

عضوات لجنته

٣. الثقافة

٤. الإدارة والمالية

٥. الاتصالات

٦. الشؤون الاجتماعية

٧. البحوث والدراسات.

يمكن جمع جميع الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي قام بها مركز لالش الثقافي والاجتماعي تحت هذا العنوان.

أولاً، في مجال الديانة الإيزيدية واليزيدية

في هذا المجال، نفّذ مركز لالش عمله بنشاط، بما في ذلك احترام قدسية ورموز الديانة الإيزيدية، وأميرها، ومجلسها الروحي. وقد ترجم مركز لالش التعليم (الابتدائي والثانوي) في هذا الصدد، بنفس المنهج، إلى الأبجدية اللاتينية ليستفيد منه الإيزيديون في شمال وغرب كردستان، وجميع الدول الأجنبية في أوروبا وجورجيا وأرمينيا. وفي هذا الصدد، صدر سلسلة من الكتب الدينية رداً على التحريفات والاتهامات الموجهة ضد الديانة الإيزيدية. ثانياً، السياسة الوطنية لمركز لالش

منذ تأسيسه، اعتبر مركز لالش أن من واجبه الدفاع المستمر عن هويته الوطنية، وأن يكون حامياً ومطوراً للفكر الإيزيدي والكردي. وقد احتفل دائماً بعيد ميلاد المرحوم البارزاني، أبوه الروحي، وشارك بفعالية في هذه الاحتفالات. اعتبر مركز لالش مصطفى البارزاني، مؤسس الفكر والمدرسة الكرديين، أباً للروح الكردية. كما اعتبر شخصيته ومنهجه ومنهج مدرسته ثروةً للأمة، وسعى جاهداً للحفاظ عليها وتعزيزها.

ثالثاً، في المجال الثقافي والإعلامي

عقد مركز لالش منذ تأسيسه العديد من المؤتمرات العامة والخاصة في المجال الثقافي. ونشر عشرات الكتب في مجالات الدين والثقافة والتاريخ. بالإضافة إلى تأسيس لجنة بحثية للدراسات الإيزيدية، تُعنى بالبحث في القضايا المتعلقة بالديانة الإيزيدية. تُصدر فروع ومكاتب مركز لالش الثقافي في سني، وسنجار، وشيخان، وبعدرة، وشاريا، وختاري، صحفاً أسبوعية ومجلات ومنشورات متنوعة. حول المؤتمر الدولي: عُقد يومي 29 و30 أبريل/نيسان 2025 المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان “الإيزيديون: الدين والثقافة والتاريخ والجغرافيا”. وعُرضت فيه أعمالٌ من الأدب والثقافة والتراث الشعبي. كان الهدف من المؤتمر:

١- فهم الديانة الإيزيدية، وتوفير معلومات شاملة حول معتقداتها وطقوسها وممارسة فرائضها الدينية، وفهم وتفسير الموضوع بشكل عام.

٢- دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه الإيزيديين، والسعي لإيجاد حلول لها، وتحويلها إلى فرص للحلول.

٣- تحديد الثقافة الإيزيدية والحفاظ عليها بأسلوب علمي ومعاصر.

٤- تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة، وحوار متعدد القنوات بينها.

٥- التوثيق الأكاديمي لبيانات البحث وجميع المقالات المكتوبة عن الإيزيديين، لإيصالها إلى الباحثين في مجال الإعلام بطريقة سهلة وعلمية. وقد لعب مركز لالش الثقافي دورًا فعالًا في إنتاج ونشر مجلات تلفزيونية متخصصة في قضايا الإيزيديين واليزيدية، بالتعاون مع نخبة من الموظفين والكتاب والصحفيين الإيزيديين الشباب.

رابعًا: في مجال العلاقات العامة

يتمتع مركز لالش بشبكة علاقات واسعة مع منظمات المجتمع المدني داخل كردستان وخارجها، ومع شخصيات ثقافية واجتماعية وسياسية، بالإضافة إلى علاقاته مع منظمات الأمم المتحدة والقنصليات الأجنبية في أربيل. ورغم علاقاته الوثيقة مع الجالية الكردية في الخارج، وخاصةً مع البيت اليزيدي في ألمانيا – أولدنبورغ، إلا أن مركز لالش يتمتع بهذه العلاقات، ومن خلال زياراته لممثلي ومسؤولي وقناصل العديد من القنصليات والمنظمات الأممية، ساهم في نشر الثقافة الإيزيدية في جميع أنحاء العالم.

مركز لالش رمزٌ للثقافة الإيزيدية

من المهم وجود مركز ثقافي كردي رائد وعريق ومثمر في كردستان ومحافظة دهوك، لتعزيز الحركة الثقافية وتاريخ منظمات المجتمع المدني في كردستان، وخاصةً مركز ثقافي مُكرّس لتعزيز الحركة الثقافية والإعلامية للكرد الإيزيديين. إن وجود هذا المركز الثقافي في دهوك يُمثل صفحةً ناصعةً من الفخر والاعتزاز في سجل منظمات المجتمع المدني، واسم لالش بأحرفٍ زاهية، بارزٌ بين الأسماء.

أثبت وجود مركز لالش الثقافي، الذي تأسس عام ١٩٩٣، لحكومة إقليم كردستان أن وجود هذه المراكز الثقافية هو تجربة لممارسة الديمقراطية والانتقال إلى المجتمع المدني من خلال التعايش السلمي وثقافة الحوار الثقافي، وأن الحداثة والتفاهم سيسهلان إنشاء وظهور مجتمع متعدد الثقافات والأعراق صحيًا والتعايش السلمي بين القوميات والأديان والطوائف في مجتمع كردستان العظيم.

منذ تأسيسه عام ١٩٩٣، كان مركز لالش مركزًا ثقافيًا إيزيديًا خاصًا ونشطًا اهتم بجميع أنواع القضايا الدينية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والإعلامية للإيزيديين، ومنحهم أصالة ورموز وشخصيات دينية واجتماعية للإيزيديين.

مركز لالش لبناء وتثقيف جيل جديد من المثقفين والإعلاميين والعاملين في مجال الإعلام الواعين والمهنيين، افتتح منذ البداية العديد من الدورات الثقافية والإعلامية لبناء جيل جديد من المثقفين الواعين والفاهمين والناضجين، والمعرفة والمطلعين على تقنيات وجوانب فن الإعلام.

لم يستسلم مركز لالش بل قدم إعلاميين شباب وجيلًا جديدًا من المثقفين الإيزيديين في مجال الثقافة والفن وتكنولوجيا الإعلام. وبفضل التنظيم المستمر للدورات الثقافية المتنوعة، تم إنتاج موظفين شباب ذوي خبرة ومهارات في مجالات الثقافة العامة والفنون وتقنيات العمل الإعلامي. كان مركز لالش رائدًا في مجال الطباعة والصحافة والنشر ونشر الكتب والمجلات. منذ تأسيسه، أدى واجباته الثقافية والإعلامية وأصبح رمزًا للثقافة والأدب الشيعي. إنه يستحق أن يُطلق عليه اسم أيقونة ثقافية (الإيزيديين). لأن جميع المعايير الموضوعة لمصطلح (الأيقونة الثقافية) وكما هو الحال في المصادر الثقافية تُعرف باسم “الأيقونة الثقافية”. مركز لالش الثقافي هو أيقونة للثقافة الإيزيدية وقد اجتمعت فيه جميع معاني وعبارات الثقافة. جميع المعاني تعني أن لالش يمثل الثقافة الإيزيدية. الأيقونات الثقافية للمرآة التي استخدمناها لمركز لالش تعني أن الأشياء جديدة وكيف تُعطي المعنى يتم وصفها وتمثل قيمًا وأشكالًا من “القيم والأشكال”. لأن الأيقونات غالبًا ما تجد نفسها في شخصية، غالبًا في برامج الحاسوب. يصبح النشيد الوطني والعلم رموزًا ثقافية، أو تصبح الطبيعة والبيئة الإقليمية رموزًا ثقافية، على سبيل المثال: بحيرة كلي علي بك، وقرية أربيل، وجسر دلال في زاخو.

من هذا المنظور، فإن المركز الثقافي والاجتماعي في لالش، الذي أصبح رمزًا للثقافة الإيزيدية، إلى جانب رموزه وصوره الثقافية، ينقل أيضًا رموزًا دينية لاهوتية وأشكال عبادة. يولد ويُستخدم لأشياء وأماكن أخرى في أماكن أخرى، وينقل معاني جديدة للأشياء الجديدة من المعنى الديني إلى معنى الثقافة الدينية والأدب.

تجد القضايا في المركز الثقافي والاجتماعي في لالش نفسها في مجال الثقافة والإعلام بطريقة منظمة ويتم وضع البرامج وخطط العمل لتصبح ثقافة وطنية من خلال لجنة وطنية مهنية تعمل على نشر جميع الرسائل الوطنية التي تشمل مختلف القضايا ذات الاهتمام العام والوطني. إن آفاق هذا المركز هي بداية متينة للخطاب الإيزيدي، الذي يعكس القمع وانعدام الأمن التاريخيين طويلي الأمد.

