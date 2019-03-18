مفوضية حقوق الانسان: 76 مقبرة جماعية في سنجار بينها 9 تم اكتشافها مؤخراً

اعلنت عضو في مفوضية حقوق الانسان، الاحد، عن وجود 76 مقبرة جماعية في قضاء سنجار، مؤكدة اكتشاف 9 مؤخراً.

وقالت فاتن عبد الواحد الحلفي وهي ضمن الفريق المشارك في فتح مقابر الضحايا الايزيديين في قرية كوجو، في بيان لها إنه “لغاية هذا اليوم تم فتح قبر واحد حيث بدأت تظهر آثار رفات الشهداء ومن المؤمل ان يتم رفعها خلال الايام الثلاثة القادمة”.

وأضافت أن “مجموع المقابر الجماعية في سنجار يبلغ (76) مقبرة بعد ان تم اكتشاف (9) مقابر في الفترة الاخيرة”.

ولفتت عبد الواحد الى أنه “بحسب افادة الشاهد الوحيد الناجي، من المفترض ان توجد في المقبرة رقم (١) 15 ضحية لمواطنين عزل قتلتهم العصابات الارهابية بدم بارد”.