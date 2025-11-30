موسم قطاف الزيتون في معبد “لالش”.. طقوس مقدسة و”خدمة” تطوعية لإنارة قناديل المعبد

انطلق في معبد “لالش” النوراني، المزار الأقدس للإيزيديين في العالم، موسم جني الزيتون السنوي، في أجواء روحانية تمزج بين العمل التطوعي والطقوس الدينية المتوارثة، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والمناطقية.

وعلى وقع ألحان “الحيران” والتراتيل الدينية (اللاوجة)، يمتزج صوت الدعاء بجهد العمل، حيث يتشارك الكبار والصغار، الرجال والنساء، في “الخدمة” المقدسة لجمع المحصول من أشجار المعبد.

تحضيرات مبكرة وخدمة جماعية

يقول “فالح حسن”، أحد المتطوعين في الخدمة لـ كوردستان 24: “نبدأ الاستعداد لهذا اليوم قبل موعده، حيث نجهز المستلزمات من عصي وأكياس وطعام، وننطلق في ساعات الصباح الأولى”.

ويضيف حسن: “هدفنا هو نيل البركة وزيارة المعبد، نحن نأتي طلباً لرضى (بابا شيخ) و(الشيخ آدي). الجميع يتوافد إلى هنا بقلوب محبة للخدمة، سواء من قرى الإيزيدية أو من شنكال(سنجار) وبعشيقة، ليعملوا يداً بيد”.

دور المرأة وتوارث الأجيال

يشهد الموسم حضوراً لافتاً للمرأة الإيزيدية التي تعتبر مشاركتها جزءاً أساسياً من طقوس هذا اليوم الذي يشبه “العرس الجماعي” أو المهرجان الديني.

وفي هذا السياق، تقول “ليلى شيخ عمو” لـ كوردستان 24: “هذه الخدمة واجبة على كل إيزيدي، ونحن نأتي من كل المناطق، من بعشيقة وبحزاني وسنجار، للمشاركة”.

وتؤكد ليلى على أهمية نقل هذا التقليد للأجيال القادمة قائلة: “نصطحب معنا الأطفال ليتعلموا هذه الطقوس ويعتادوا عليها، وليقولوا مستقبلاً كما نقول نحن الآن: (لقد ورثنا هذا عن آبائنا وأجدادنا). نحن ممتنون لهذه الفرصة ونقدم هذه الخدمة هدية لروح الديانة الإيزيدية ولمعبد لالش النوراني”.

زيت للنور

يحتضن وادي لالش أكثر من 400 شجرة زيتون، ويُنظر إلى موسم قطافها كعمل خيري خالص (خدمة بلا مقابل)، يشارك فيه الإيزيديون من كل حدب وصوب.

ولا يتم استهلاك هذا الزيت للأغراض الغذائية العادية، بل يتم جمع الزيتون وتخزينه، ليصار لاحقاً إلى عصره واستخراج الزيت الذي يُستخدم حصراً لإيقاد القناديل و(الجرايات) وإنارة المعبد المقدس طوال أيام السنة.

يجدرالإشارة إلى المعتقد السائد لدى المشاركين، وهو أن “أي عمل يُبذل في خدمة معبد لالش (بيت آدي) بنية صافية ومن صميم القلب، هو بمثابة دعوة مستجابة ومراد حاصل”.

تقرير : درمان باعدري – كوردستان24 – معبد لالش

