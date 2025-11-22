توقف العمل في مستشفى بعشيقة سعة 100 سرير لغياب السيولة المالية

توقف العمل في مشروع بناء مستشفى بعشيقة ضمن حدود محافظة نينوى، وذلك بسبب عدم صرف المستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية، فيما يطالب المقاول بمبلغ مليار و600 مليون دينار.

وصرّح شيروان الدوبرداني، عضو الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والمرشح الفائز في انتخابات 2025، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم السبت (22 تشرين الثاني 2025) قائلاً: “بسبب عدم تخصيص السيولة النقدية من قبل وزارة المالية العراقية، تم إيقاف العمل في مستشفى بعشيقة”.

بحسب شيروان الدوبرداني، فإن حجة وزارة المالية العراقية لعدم صرف الأموال هي “عدم توفر السيولة النقدية”، وهذا السبب دفع المقاول إلى إيقاف الأعمال اضطرارياً.

حجم المشروع: المستشفى بسعة 100 سرير.

نسبة الإنجاز: تم إنجاز حوالي 40% من الأعمال حتى الآن.

مبلغ الدين: لم يستلم المقاول ثلاث “سلف” للمشروع، يبلغ مجموعها الكلي نحو مليار و600 مليون دينار.

