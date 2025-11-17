البدء بفتح مقبرة جماعية جديدة في سيبا شيخدري تضم رفات عشرات الإيزيديين

باشر فريق فتح المقابر الجماعية، اليوم، أعماله في مقبرة جديدة ضمن ناحية سيبا شيخدري جنوب قضاء سنجار، يُعتقد أنها تضم رفات عدد من الضحايا الإيزيديين الذين قُتلوا خلال اجتياح تنظيم داعش للمنطقة عام 2014.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق أبناء المكوّن الإيزيدي، وجمع الأدلة اللازمة لإثبات حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وبحسب الجهات المختصة، فقد تم حتى الآن اكتشاف أكثر من 90 مقبرة جماعية في سنجار ومحيطها، تضم رفات المئات من النساء والرجال والأطفال الذين قضوا على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على القضاء.

وتُعد عمليات فتح المقابر الجماعية خطوة أساسية في مسار العدالة وكشف الحقائق، تمهيداً لتسليم الرفات إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات الفنية والطبّية اللازمة.

