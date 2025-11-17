نوفمبر 18, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

البدء بفتح مقبرة جماعية جديدة في سيبا شيخدري تضم رفات عشرات الإيزيديين

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
7 مشاهدات

البدء بفتح مقبرة جماعية جديدة في سيبا شيخدري تضم رفات عشرات الإيزيديين

باشر فريق فتح المقابر الجماعية، اليوم، أعماله في مقبرة جديدة ضمن ناحية سيبا شيخدري جنوب قضاء سنجار، يُعتقد أنها تضم رفات عدد من الضحايا الإيزيديين الذين قُتلوا خلال اجتياح تنظيم داعش للمنطقة عام 2014.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق أبناء المكوّن الإيزيدي، وجمع الأدلة اللازمة لإثبات حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وبحسب الجهات المختصة، فقد تم حتى الآن اكتشاف أكثر من 90 مقبرة جماعية في سنجار ومحيطها، تضم رفات المئات من النساء والرجال والأطفال الذين قضوا على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على القضاء.

وتُعد عمليات فتح المقابر الجماعية خطوة أساسية في مسار العدالة وكشف الحقائق، تمهيداً لتسليم الرفات إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات الفنية والطبّية اللازمة.

facebookShare on Facebook
Post Views: 114

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi