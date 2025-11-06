إقليم كوردستان يعلن تحرير مختطفتين إيزيديتين من إحدى دول الجوار

أعلن مكتب شؤون المختطفين والمختطفات في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تحرير فتاتين إيزيديتين من قبضة تنظيم داعش في احدى دول الجوار.

وقال مدير المكتب حسين قائدي خلال مؤتمر صحفي، إن “الفتاتين المحررتين تبلغان من العمر 21 و26 عاما، وهما من اهالي قضاء سنجار وكانتا قد اختطفتا عام 2014 اثناء اجتياح تنظيم داعش لمناطق سنجار”.

واوضح قائدي أن “الجهود مستمرة من قبل المكتب في البحث عن المختطفين والمختطفات”، مشيرا الى انه “تم حتى الان انقاذ وتحرير 3593 شخصا فيما لا يزال نحو 2500 شخص في عداد المفقودين ويعتقد ان غالبيتهم موجودون في دول الجوار”.

وأكد مدير المكتب أن “رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني يتابع هذا الملف باهتمام كبير ويضع قضية انقاذ اخر مختطف ومختطفة ايزيدية ضمن اولوياته”، مشددا على “استمرار الجهود حتى الكشف عن مصير جميع المفقودين”.

وتابع قائدي أن “المكتب يعمل حاليا على تحرير مجموعة اخرى من المختطفات وسيعلن عن تحريرهن خلال الايام المقبلة”.

وأشار إلى “وجود عدد كبير من النساء والاطفال الإيزيديين في مخيم الهول داخل الاراضي السورية”، موضحا أن “المكتب طالب مرارا بان يكون له ممثل في اللجنة المعنية باعادة عوائل تنظيم داعش الى العراق، من اجل متابعة ملف المختطفين والتعرف عليهم ضمن تلك العوائل الا ان الحكومة العراقية لم توافق حتى الان على هذا الطلب”.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم “وحدات حماية سنجار” ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

