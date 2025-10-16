محما خليل بعد إحراق مكتبه بسنجار: لا يمكن لأحد أن يمنع حملتنا الانتخابية

أكد النائب في الدورة الحالية والمرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مضيه في حملته الانتخابية، بعد إحراق مكتبه في سنجار.

وقال محما خليل لشبكة رووداو الإعلامية: “في الساعة 12:00 من ليلة أمس، أضرم مجهولون النار في مكتبنا الواقع في مركز شنكال”، منوّهاً إلى أن الأضرار اقتصرت على المادية فقط، ولم تكن هناك خسائر بشرية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر النيران المشتعلة في المكتب.

ولفت النائب والمرشح إلى أن لديه مكتبين في سنجار منذ سنتين لـ”خدمة الأهالي”، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية بدأت التحقيق في الهجوم.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين قاموا بهذا العمل، قال محما خليل: “لا نعرف من قام بهذا العمل، ولكن الجهات الأمنية بدأت بالتحقيق. لا يمكن لأحد أن يمنع حملتنا الانتخابية، وأنا موجود الآن في سنجار”.

وتساءل: “إذا كانوا خائفين لهذه الدرجة من صوري، فماذا سيفعلون بي إذا كنتُ متواجداً هناك؟”.

منذ سنتين، فتح محما خليل مكتبه في سنجار لاستقبال الأهالي وتلقي طلباتهم.

