المرشحة الإيزيدية د. نغم نەوزت عن نينوى: الديمقراطي الكوردستاني صوت شعب كوردستان الحقيقي في البرلمان العراقي

أكدت الدكتورة نغم نەوزت حسن، المرشحة بالرقم (47) على القائمة (275) للحزب الديمقراطي الكوردستاني عن محافظة نينوى، أن الحزب يمثل “الصوت الحقيقي لشعب كوردستان في البرلمان العراقي”.

وتُعدّ الدكتورة نغم نەوزت ، أول طبيبة إيزيدية مرشحة ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن محافظة نينوى، وهي ناشطة معروفة في قضايا المرأة وحقوق الإيزيديين، وتشغل منصب رئيسة منظمة (صُنّاع الأمل)، كما تولّت سابقاً إدارة المستشفى العام في قضاء شيخان لعدة سنوات، وقد عُرفت بمواقفها الإنسانية ودعمها المستمر للنازحين وضحايا الإرهاب.

وقالت نغم في تصريح خاص لـ(باسنيوز): “لقد عقدنا العديد من اللقاءات والاجتماعات مع قادة من مختلف دول العالم للتعريف بما تعرض له أبناء سنجار (شنگال) من عمليات الإبادة الجماعية، واليوم أترشح للبرلمان العراقي كي أواصل الدفاع عن شعب كوردستان داخل قبة البرلمان، وسأكون الصوت الذي لن يصمت حين يتعلق الأمر بحقوق أهلنا”.

وأضافت “منذ عام 2014، عندما هاجم تنظيم داعش منطقة سنجار، بدأت العمل في معالجة وإنقاذ الناجين الايزيديين والايزدييات، كما أقمت علاقات مباشرة مع عدد من القيادات الدولية بهدف إيصال معاناتهم إلى المحافل العالمية. وسأسعى، من خلال البرلمان، إلى ضمان حقوق الناجين الايزيديين، وإعمار المناطق الكوردستانية المشمولة بالمادة (140) من الدستور، فضلاً عن تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها في مواجهة أي شكل من أشكال الظلم أو التمييز”.

وأكدت المرشحة رقم (47) أنها تحمل برنامجاً متكاملاً لخدمة المواطنين في محافظة نينوى والمناطق الكوردستانية، وتابعت: “ثقة الناس بي هي رأس مالي الحقيقي، وأعدهم بأن أكون صوتهم ورمزهم داخل البرلمان العراقي، وسأعمل بكل طاقتي من أجل خدمتهم دون تمييز بين منطقة وأخرى”.

وختمت حديثها بالقول: “سأواصل متابعتي الميدانية لاحتياجات المواطنين وسأعمل على تحقيق المساواة وتحسين الخدمات وإعادة الحياة إلى جميع المناطق الكوردستانية، لأننا نستحق مستقبلاً أفضل يليق بتضحياتنا وصبرنا”.

