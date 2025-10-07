رافعاً علم كوردستان.. ملاكم كوردي إيزدي يفوز ببطولة (WBC) في ألمانيا

فاز ملاكم كوردي إيزدي بلقب بطولة (WBC) في ألمانيا، مشيراً الى أنه استعد لهذه البطولة منذ ثلاثة أشهر.

بادين حسو، وهو كوردي إيزدي، خاض نزاله في مدينة أوبرهاوزن الألمانية ضد الملاكم الباكستاني ياسر أحمد مالكي.

قبل المباراة، توجه عشرات الكورد إلى مكان إقامة النزال لدعم بادين وهتفوا باسمه.

قبل دقائق من بدء النزال، تحدث بادين حسو لرووداو قائلاً: “أستعد لهذه المباراة منذ ثلاثة أشهر وأتدرب باستمرار مع مدربي يوسف رمضان، وبمشيئة الله وطاووس ملك سأفوز بالمنافسة”.

بعد ذلك، صعد بادين إلى الحلبة بملابس خاصة صُنعت من علم كوردستان ومع نشيد “أي رقيب”، وبدأت المنافسة.

بعد منافسة قوية بين الملاكمين، تمكن الملاكم الكوردي في الجولة الثالثة من إسقاط خصمه أرضاً والفوز بالنزال.

ملأ فوز بادين بالمباراة القاعة بالفرح والاحتفالات، وبعد هذا الانتصار تحدث بادين مرة أخرى لرووداو قائلاً: “هذه البطولة هي هدية للشعب الكوردي وكوردستان، لرئيسنا مسعود بارزاني، ونيجيرفان بارزاني، ومسرور بارزاني. شكراً جزيلاً لحضوركم، عاش الكورد وكوردستان”.

بعد هذا الانتصار الكبير وفوزه بجائزة (WBC)احتفل بادين حسو بعلم كوردستان مع جماهيره، وملأت أصوات الطبول والمزمار والدبكات الكوردية القاعة.

بادين إدريس حسو زوزاني، يبلغ من العمر 31 عاماً، ولد في شيخان، وهو كوردي إيزدي، وهذا هو الفوز التاسع له هذا العام.

