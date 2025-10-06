مركز لالش / بحزاني يستضيف النائبة المرشحة فيان دخيل سعيد

ضمن برنامج وخطة عمل مركزنا ( مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني ) في دعم قائمة حزبنا المناضل الحزب الديموقراطي الكوردستاني القائمة بالرقم ( 275 ) ، اقمنا اليوم تجمع انتخابي وجلسة حوارية لمرشحة الحزب الديموقراطي الكوردستاني النائبة الحالية في البرلمان العراقي الدكتورة فيان دخيل شيخ سعيد بالتسلسل ( 40 ) ..



رحبنا في مستهل الجلسة بالسيدة النائبة فيان دخيل وتحدثنا عن دور النائبة فيما يخص مسالة نقل الطلبة الايزديين من جماعات ومعاهد الحكومة المركزية إلى جامعات ومعاهد اقليم كوردستان ، كما ودورها في إيصال صوت القضية الايزدية وصرخاتها تحت قبة البرلمان ابان اجتياح تنظيم داعش الارهابي لمدينة شنكال التي حركت المجتمع الدولي وهزت الضمير العالمي ..

في سياق متصل دعينا الجميع من خلال كلمتنا للتصويت لقائمة حزبنا المناضل الحزب الديموقراطي الكوردستاني القائمة ( 275 ) واكدنا كما في جميع كلماتنا الا بديل للايزديين غير الحزب الديموقراطي الكوردستاني وفخامة الرئيس والمرجع مسعود بارزاني واضفنا ان كوردستان كانت ولا زالت وستبقى عمقنا الاستراتيجي وملاذنا الامن ..

بدورها قدمت النائبة شكرا وتقديرها في بداية حديثها لمركز لالش بحزاني على إقامتهم لهذه التجمع الانتخابي واثنت على دور مركز لالش بحزاني في المجتع واشادت بنشاطات المركز المتميزة ، كما قدمت نبذة مختصرة عن مجمل عملها في البرلمان في الدفاع عن تطلعات الحزب الديموقراطي الكوردستاني والشعب الكوردي عموما وابناء مجتمعها الايزيدي على وجه الخصوص ..

واستمعت إلى مداخلات السادة الحضور واوضحت العديد من المسائل فيما يخصها ..

