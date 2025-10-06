أكتوبر 07, 2025

د. فارس إلياس مرشح الديمقراطي الكوردستاني عن نينوى: سنزيد تمثيل الايزيديين في البرلمان ونواصل الدفاع عن حقوقهم

د. فارس إلياس مرشح الديمقراطي الكوردستاني عن نينوى: سنزيد تمثيل الايزيديين في البرلمان ونواصل الدفاع عن حقوقهم

أكد المرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي، د. فارس إلياس، اليوم الاثنين، أن جميع التحضيرات اكتملت لخوض الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الايزيديين وأهالي سنجار “شنگال” والمناطق المحيطة سيجددون دعمهم للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي سيبقى الحزب الأول في كوردستان والعراق.

وقال إلياس، المرشح بالرقم (14) في القائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني عن محافظة نينوى، في تصريح لـ(باسنيوز): “لقد تعرض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى خيانة كبيرة في سنجار، فهو الحزب الأصيل والوحيد في كوردستان والعراق الذي لا يوجد له مقر في هذه المنطقة، ورغم محاولات الأعداء المستمرة لإبعاد الحزب عن سنجار وعرقلة تنفيذ اتفاق شنگال لسنوات، إلا أن تلك المخططات فشلت، وسندفن احلامهم وسنواصل العمل معاً من أجل سنجار والإيزيديين، والحزب سيحقق نصراً كبيراً هناك”.

وتابع بالقول: “في كل الانتخابات السابقة، رشّح الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحين اثنين من الايزيديين والشنگاليين، وسنسعى في هذه الانتخابات لزيادة تمثيلهم ليكونوا صوتاً قوياً داخل البرلمان، لقد لمسنا عن قرب محبة الناس وثقتهم الكبيرة بقائمة الحزب، لأن الديمقراطي الكوردستاني هو الحزب الوحيد الذي يدعم حقوق الايزيديين من دون أي حسابات سياسية أو مصالح ضيقة”.

