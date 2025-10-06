السوداني يهنئ الإيزيديين بعيد الجماعية: حرصت حكومتنا على تقديم كامل الرعاية لمكوّنات البلاد

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، المكوّن الإيزيدي بمناسبة حلول عيد الجماعية (جَما)، مؤكداً حرص حكومته على الاهتمام وتقديم كامل الرعاية لجميع مكوّنات العراق الأصيلة.

وقال السوداني، في تغريدة على منصة {أكس} انه :”نهنّئ أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي الكريم، داخل العراق وخارجه، بمناسبة حلول عيد الجماعية (جَما)، هذه المناسبة التي تؤكد عمق بلدنا الحضاريّ وتنوّعه الثقافيّ الذي يمثّل مصدر قوّة واعتزاز”.

واضاف “لقد حرصت حكومتنا على الاهتمام وتقديم كامل الرعاية لمكوّنات بلدنا الأصيلة، وترسيخ وجودهم في العراق، من خلال منحهم جميع الحقوق الدستورية في العيش الكريم، ودعم فعاليّاتهم الدينيّة والثقافيّة”.

