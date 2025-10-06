بمناسبة عيد “جَما”.. رئيس الجمهورية يجدد دعمه للإيزيديين لتجاوز “التحديات”

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، الإيزيديين بمناسبة حلول عيد الجماعية “جَما”.

وقال عبد اللطيف في تغريدة، “أزكى التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا من الإيزيديين بمناسبة حلول عيد الجماعية (جَما)، متمنيا”لهم عيداً سعيداً مكللا بالخير والسلام والطمأنينة”.

وأضاف، “إذ نستحضر في هذا اليوم معاني التكاتف وتعزيز التعايش السلمي المشترك بين مكونات الشعب العراقي”، مؤكدا “دعمه لهذا المكون الأصيل لتجاوز التحديات والظروف وجراح الماضي، والعمل على عودة النازحين لمدنهم، والكشف عن مصير المختطفين”.

