أكتوبر 07, 2025

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

شؤون ايزيدية

بمناسبة عيد “جَما”.. رئيس الجمهورية يجدد دعمه للإيزيديين لتجاوز “التحديات”

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
6 مشاهدات

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، الإيزيديين بمناسبة حلول عيد الجماعية “جَما”.

وقال عبد اللطيف في تغريدة، “أزكى التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا من الإيزيديين بمناسبة حلول عيد الجماعية (جَما)، متمنيا”لهم عيداً سعيداً مكللا بالخير والسلام والطمأنينة”.

وأضاف، “إذ نستحضر في هذا اليوم معاني التكاتف وتعزيز التعايش السلمي المشترك بين مكونات الشعب العراقي”، مؤكدا “دعمه لهذا المكون الأصيل لتجاوز التحديات والظروف وجراح الماضي، والعمل على عودة النازحين لمدنهم، والكشف عن مصير المختطفين”.

