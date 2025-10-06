أكتوبر 07, 2025

رئيس إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين بعيد “جما” ويؤكد دعم حقوقهم

رئيس إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين بعيد “جما” ويؤكد دعم حقوقهم

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، جميع أبناء المكون الايزيدي بمناسبة عيد “جما”، متمنياً لهم عيداً هادئاً ومفعماً بالطمأنينة، وأن تعود جميع أعيادهم ومناسباتهم ومناسبات جميع مكونات كوردستان بالخير والسعادة.

وأضاف بارزاني في بيان، أن الإقليم يؤكد مجدداً دعمه الدائم لأبناء المكون الإيزيدي وجميع مكونات كوردستان، مشدداً على أنه سيبقى دائماً سنداً ومدافعاً عن حقوقهم، مؤكداً أن كوردستان ستبقى وطناً للتعايش والسلام للجميع.

