أكتوبر 07, 2025

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

شؤون ايزيدية

مسرور بارزاني يهنئ الإيزيديين بـ”عيد جما”: نؤكد دعمنا لحقوقهم والعمل على خدمتهم

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
مسرور بارزاني يهنئ الإيزيديين بـ”عيد جما”: نؤكد دعمنا لحقوقهم والعمل على خدمتهم

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تهنئة إلى عموم الإيزيديين بمناسبة حلول عيد جما (جەژنا جەما)، وفيما يلي نصها:

أتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات لجميع الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم، راجياً لهم قضاء عيدٍ ملؤه الخير واليُمن والبركات.

وبهذه المناسبة، نجدد تأكيدنا على دعمنا الراسخ للحقوق المشروعة لإخوتنا الإيزيديين، ونعاهدهم على مواصلة السعي من أجل خدمتهم.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

