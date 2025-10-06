مسرور بارزاني يهنئ الإيزيديين بـ”عيد جما”: نؤكد دعمنا لحقوقهم والعمل على خدمتهم

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تهنئة إلى عموم الإيزيديين بمناسبة حلول عيد جما (جەژنا جەما)، وفيما يلي نصها:

أتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات لجميع الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم، راجياً لهم قضاء عيدٍ ملؤه الخير واليُمن والبركات.

وبهذه المناسبة، نجدد تأكيدنا على دعمنا الراسخ للحقوق المشروعة لإخوتنا الإيزيديين، ونعاهدهم على مواصلة السعي من أجل خدمتهم.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

