بضمنهم 7 ايزيديين.. مكتب الهجرة واللاجئين الألماني: ترحيّل كل طالب لجوء يُرفض طلبه

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن حكومة البلاد رحّلت أمس الثلاثاء، 50 شخصاً إلى العراق من مطار دوسلدورف في ولاية شمال الراين-وستفاليا.

ووفقاً لوزارة في الولاية، كان 41 من هؤلاء الأشخاص يسكنون في الولاية، ومن بين المرحّلين 7 كورد أيزديين.

في السياق، أوضح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF)، التابع لوزارة الداخلية الألمانية، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (1 تشرين الأول 2025) بأن أي شخص لا يحصل على حق اللجوء ويصدر بحقه أمر ترحيل من ألمانيا، سيرّحل قسراً.

لم تكن هذه أول عملية ترحيل لعراقيين وكورد أيزديين؛ ففي شهر حزيران، رحّلت ألمانيا 43 شخصاً من مدينة لايبزيغ، وفي شباطمن هذا العام أُعيد 47 شخصاً إلى العراق من هانوفر.

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، رحّل 816 شخصاً يحملون الجنسية العراقية في العام الماضي.

أدناه نص رد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني لرووداو:

“يدير المكتب الاتحادي عملية منح حق اللجوء ويتخذ القرار بشأن منح الحماية لشخص ما أو رفض طلب لجوئه. إذا توصل المكتب الاتحادي بعد دراسة طلب اللجوء إلى عدم وجود أسباب للحماية، يصدر أمراً بالترحيل وينص على إمكانية ترحيل طالب اللجوء إلى بلده قسراً. لكن تنفيذ عمليات الترحيل ليس من مسؤولية المكتب الاتحادي، بل من مسؤولية الولايات الاتحادية“.

