مسـرور بارزاني: رغم الأزمات.. مسيرة الإعمار لم تتوقف

افتتح مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، الطريق المزدوج الجديد الرابط بين شيخان ولالش خلال مراسم رسمية، مؤكداً في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أنّ مسيرة الإعمار في الإقليم لم ولن تتوقف رغم الأزمات، وأنّ تنفيذ المشاريع الخدمية سيستمر من أجل المواطنين.

وقال رئيس الحكومة: «قبل عام كنا هنا ووعدنا بتحويل طريق شيخان – لالش إلى طريق مزدوج، واليوم عدنا لنفي بوعدنا. أي عمل نقوم به هو واجب لخدمة المواطنين، ولا سيما في هذه المنطقة ذات الأهمية التاريخية والدينية والوطنية، التي أنجبت رجالاً مناضلين في تاريخ كوردستان. نحن نعد كل مشروع نقوم به واجباً وطنياً، وسعيدون أن نكون قد أنجزنا هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع أخرى ستستمر على مستوى المحافظة ومناطق أخرى».

وأضاف أنّ «الإخوة والأخوات الإيزيديين هم جزء أصيل من كوردستان، كما قال الرئيس بارزاني: الكوردي الأصيل هو الإيزيدي. لا يمكن التفريق بيننا بأي شكل من الأشكال. هذه الخدمة ستسهل حركة الزوار القادمين إلى لالش المقدس من داخل الإقليم وخارجه، كما أنها ستخدم المواطنين كافة عبر ربط المناطق ببعضها».

وأشار مسرور بارزاني إلى وجود مشاريع أخرى قيد التنفيذ لتسهيل التنقل والحد من الحوادث، مؤكداً أنّ «سلامة المواطنين هي الأولوية». وحثّ الأهالي على الالتزام بإرشادات وزارة الداخلية وشرطة المرور لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

وتابع قائلاً: «كلما تمكنا من خدمة شعبنا أكثر، سنكون أكثر سعادة. نريد دعماً أكبر من الحكومة الاتحادية، لكن رغم جميع الأزمات، مشاريع الإعمار لم تتوقف. الفضل الكبير في ذلك يعود إلى ثقة الشركات الخاصة بحكومة الإقليم، إذ نفذت هذه المشاريع في وقت قياسي وبمواصفات عالمية، ونشكرها على التزامها».

وتطرق مسرور بارزاني إلى معاناة الإخوة الإيزيديين قائلاً: «رغم ما تعرض له الإيزيديون من مآسٍ على مرّ السنين، فقد ظلوا صامدين في وجه مخططات الأعداء. كنت شاهداً حينما هاجم داعش شنگال، وأصدر الرئيس بارزاني قراره الحاسم: إما أن نحرر شنگال أو نستشهد جميعاً. وبعد مئة يوم تحقق الوعد وتم تحرير شنگال رغم التضحيات الجسيمة، وأثبت الرئيس بارزاني أن كرامة الإيزيديين فوق كل اعتبار».

وأكد أنّ «العلاقة المتجذرة بين الإيزيديين وبقية مكونات كوردستان لا يمكن أن تنفصم، رغم محاولات البعض. وقد بذلنا جهوداً جدية لتطبيق اتفاق شنگال مع الحكومة الاتحادية، لكن للأسف لم يُنفذ حتى الآن بسبب بعض القوى الخارجة عن القانون. نطالب بغداد باتخاذ خطوات عملية لتأمين عودة الإيزيديين وجميع المكونات إلى ديارهم بكرامة، بعيداً عن أية أجندات سياسية».

كما شدد على أنّ الحوار مع بغداد بشأن الميزانية والرواتب متواصل، قائلاً: «لم نصنع أي عائق، بل كنا دائماً نسعى لحل المشاكل. مؤخراً بلغنا أن تفاهمات جرت بين الحكومة الاتحادية والشركات العاملة في قطاع النفط بالإقليم، ونأمل أن يتحول ذلك إلى واقع يرضي الجميع، وأن تلتزم بغداد بحقوق شعب كوردستان كي لا تبقى الرواتب عنواناً للأزمات اليومية».

وختم رئيس الحكومة كلمته قائلاً: «نتمنى أن نصل قريباً إلى نتائج إيجابية، وأن نرى كوردستان أكثر إعماراً وازدهاراً يوماً بعد يوم. شكراً لكم جميعاً، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق».

