العثور على مقبرة جماعية أخرى في سنجار

قررت الجهات المعنية إجراء تحقيق حول مقبرة جماعية في مجمع “سيبا شيخ خدر” في قضاء سنجار، بعد العثور على عظام بشرية.

وأوضح مستشار شؤون الإيزديين في رئاسة إقليم كوردستان، حسين قاسم حسون، لشبكة رووداو الإعلامية، أن “جرافة كانت تعمل على إزالة التراب من حاجز أنشأه الإيزيديون عند هجوم داعش عام 2014، وهناك عُثر على عظام بشرية، ثم ذهب فريق إلى المكان واتضح أنها مقبرة جماعية”.

مع اكتشاف العظام، عُثر على هوية كوردي إيزيدي يُدعى سيدو عباس جوكو، من أهالي سيبا شيخ خدر شمال جبل سنجار.

“المقبرة اكتُشفت أمس، ولم يتبين رسمياً حتى الآن عدد رفات الكرد الإيزيديين التي تحتويها”، وفق حسين قاسم حسون الذي أشار إلى أن التحقيق الذي سيجري سيكشف ذلك.

حتى اليوم عُثر رسمياً على 93 مقبرة جماعية للكورد الإيزديين في قضاء سنجار، فتحت الجهات المعنية 68 مقبرة منها فقط.

وفقاً لإحصائيات مكتب إنقاذ المختطفين التابع لمكتب رئيس إقليم كردستان نيجيرڤان بارزاني، فإن مجموع من أنقذوا حتى اليوم يبلغ 3590 شخصاً، هم 1211 امرأة و339 رجلاً و1076 طفلة و964 طفلاً.

كما أن 2553 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين، هم 1329 فتى ورجلاً و1224 فتاة وامرأة.

كذلك تظهر الأرقام أن “325,197 كوردياً إيزيدياً يقيمون حتى اليوم في مخيمات أو مناطق متفرقة من إقليم كوردستان، بينهم 135,860 نازحاً يقيمون حالياً في مخيمات داخل إقليم كوردستان”.

تُعد إحصائيات مكتب إنقاذ المختطفين من داعش رسمية ومعترفاً بها من قِبل الأمم المتحدة.

في آب الماضي أعيد رفات 22 كوردستان إيزيدياً إلى سنجار حيث دفنوا في مراسم خاصة.

