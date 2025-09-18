ظهور مزار أيزدي غمرته مياه نهر دجلة بعد أربعة عقود

بعد أكثر من أربعة عقود تحت مياه نهر دجلة، ظهر مزار الشيخ الايزدي محمد الجنداري مجددًا بالقرب من بلدة خانكي. كشف انحسار منسوب المياه عن الموقع التاريخي المفقود منذ زمن طويل، مما دفع أحفاد الشيخ والسكان المحليين إلى البدء في ترميمه.

لم يكشف انخفاض تدفق مياه دجلة عن المزار فحسب، بل كشف أيضًا عن العديد من المواقع الأثرية القديمة الأخرى في المنطقة المجاورة، والتي يُعتقد أن بعضها يعود إلى قرون. وقد بادر الشيخ سعيد وعائلته بترميم مزار الشيخ محمد الجنداري. وبعد أعمال الإزالة والتنظيف الأولية، أقاموا احتفالات خاصة، وهو تقليد متبع في جميع المزارات الإيزيدية.

وقال سعيد شيخ دشتي، وهو من أحفاد الشيخ: “هذا المزار هو مزار الشيخ محمد الجنداري. نحن، عائلة الشيخ زيدين والشيخ خالد، رعاة هذا المزار. وقد تم ترميمه في عام 1955 على يد الشيخ زيدين والشيخ خالد”.

تُعتبر المنطقة المحيطة بخانكي منطقة ذات أهمية تاريخية، خاصة لعلماء الآثار. ففي العام الماضي وحده، تم اكتشاف ثلاثة مواقع قديمة أخرى في المنطقة، لكل منها تاريخه وقصصه الفريدة.

وأوضح الكاتب المحلي حجي مخصو: “لطالما تمركزت الحضارة حول المياه، وكان هذا مجرى مائيًا رئيسيًا. حضارة خانكي هي امتداد لحضارة چنكل التي كانت تقع على نهر دجلة. لقد تغير مسار النهر بمرور الوقت، وكانت المنطقة المحيطة بخانكي بأكملها مروية في السابق”.

لا يزال الانخفاض اليومي في منسوب مياه نهر دجلة يكشف عن المزيد من الآثار التاريخية، التي يعمل أهالي خانكي والمناطق المحيطة بها على الحفاظ عليها وترميمها. ويوفر ظهور هذه المواقع من جديد لمحة نادرة عن تاريخ المنطقة الغني والمتعدد الطبقات، الذي ظل مخفيًا لفترة طويلة تحت الماء.

تقرير : ماهر شنكالي – كوردستان24 – دهوك

