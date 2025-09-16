آغاجان يلتقي أمير الإيزيديين لبحث التعاون وتعزيز خدمات المكون الإيزيدي

رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة يلتقي أمير الإيزيديين لبحث التعاون وتعزيز خدمات المكون الإيزيدي

عقد رئيس الديوان الدكتور رامي جوزيف آغاجان، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أيلول 2025، لقاءً مهماً مع صاحب السمو الأمير حازم تحسين سعيد، أمير الإيزيديين ورئيس المجلس الروحاني الأعلى، في مقر إقامة سموه.

وركز اللقاء على مناقشة أوضاع المكون الإيزيدي في العراق، وآليات تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الديوان والمجلس الروحاني الأعلى في العديد من المجالات الخدمية والثقافية والدينية، بهدف خدمة أبناء المكون وتحسين ظروفهم الحياتية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى في أجواء أخوية وودية، جملة من القضايا والملفات المشتركة، مؤكدين على عمق العلاقات الطيبة التي تربط الديوان بسمو الأمير والمجلس الروحاني الأعلى، مع التركيز على أهمية توحيد الجهود لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا الإيزيدي وتعزيز دورهم في بناء العراق الجديد.

من جانبه، أعرب سمو الأمير عن تقديره للجهود التي يبذلها الديوان تحت قيادة الدكتور رامي آغاجان، مؤكداً دعم المجلس الروحاني الأعلى الكامل لمسيرة الديوان وبرامجه الهادفة إلى النهوض بواقع المكون الإيزيدي في كافة المجالات.

واتفق الجانبان على استمرار عقد اللقاءات التنسيقية الدورية وفتح قنوات التواصل المستمر لضمان تحقيق أفضل النتائج لخدمة أبناء الديانة الإيزيدية والحفاظ على هويتها الدينية والثقافية الأصيلة.

حضر اللقاء من جانب الديوان الوكيل الديني والثقافي السيد داسن سليمان سفو، ومدير عام شؤون الإيزيديين السيد سليمان الياس قولو، ومدير عام أوقاف المحافظات السيد خليل شمو خديدا، ومعاون مدير عام شؤون المسيحيين المهندسة بلسم عامر ميخائيل.

