(شاهد) صور من ثلاثينيات القرن الماضي أُعيد اكتشافها تُحيي التراث الإيزيدي بعد إبادة داعش

أصبحت مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن، والتُقطت خلال عمليات تنقيب أثرية في إقليم كوردستان، تذكيرًا قويًا بالتراث الإيزيدي، الذي طالما هددته الحروب والاضطهاد.

ووثقت هذه الصور بالأبيض والأسود، التي التقطها علماء آثار كانوا يعملون في إقليم كوردستان في ثلاثينيات القرن الماضي، ليس فقط المواقع الأثرية، بل أيضًا الحياة اليومية للمجتمع الإيزيدي.

وأُعيد اكتشاف هذه الصور مؤخرًا في أرشيف متحف الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة بنسلفانيا، الذي قاد عمليات التنقيب في موقعي تيبي كاورة وتل بيلا ، ومن بين هذه الصور صورة لمزار إيزيدي دمره تنظيم داعش قبل نحو عقد من الزمان.

عثر طالب الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا، مارك مارين ويب، على صورة المزار عام 2022، وبدأ بفحص ملفات المتحف، ليجمع في النهاية ما يقرب من 300 صورة في أرشيف بصري لإحدى أقدم المكونات الدينية في إقليم كوردستان والعراق. ويقول الباحثون إن الأرشيف يُمثل “مخبأً للذاكرة الثقافية” لمجتمع عانى من تدمير ممنهج على يد داعش.

لقد عانى الكورد الإيزيديون، الذين تُعتبر مدينة سنجار (غرب محافظة نينوى) موطنهم الأصلي ، مما وصفته الأمم المتحدة بالإبادة الجماعية بعد اجتياح داعش للمنطقة عام 2014 ، وقد قُتل الآلاف، واستُعبد آلاف آخرون، ودُمر جزء كبير من تراثهم الثقافي – الأضرحة والقرى والقطع الأثرية.

بالنسبة للناجين، تُعتبر الصور التي أُعيد اكتشافها ذات طابع شخصي عميق. تأثرت امرأة إيزيدية، تُدعى أنسام بشير، تعيش الآن في بريطانيا ، حتى بكت عندما تعرفت على صور زفاف أجدادها من أوائل ثلاثينيات القرن الماضي. عمل جدها، بشير صادق رشيد الرشيداني، مع علماء آثار من جامعة بنسلفانيا، بل واستضافهم في مقهاه. حضر الباحثون حفل زفافه، ووثّقوا الحدث، وأعاروا العائلة سيارة من عام 1927 للموكب – يُعتقد أنها أول سيارة تُشاهد في المدينة.

قال بشير: “ألبوماتي، صور طفولتي، فيديوهات زفاف إخوتي – كل شيء اختفى مع هجوم داعش”. “والآن، أن أرى فجأة صورة جدي وجدي الأكبر تعود إلى الحياة، فهذا أمر يسعدني حقًا. الجميع كذلك”.

يُظهر الأرشيف الإيزيديين في حفلات الزفاف، وفي أماكن العمل، وفي الطقوس الدينية ، صور تُمثّل تناقضًا صارخًا مع العنف والنزوح اللذين ميّزاهم في العقود الأخيرة. قال ناثانيال برانت، صانع الوثائقيات المقيم في تورنتو بكندا ، والذي يعمل مع ويب لمشاركة الأرشيف مع المجتمع الإيزيدي من خلال المعارض الإقليمية والمنصات الإلكترونية: “تُمثّل هذه الصور مقاومةً قويةً جدًا للتدمير”.

أُقيمت المعارض الأولى في أبريل/نيسان ، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الإيزيدية، حيث عُرضت بعض الصور في الهواء الطلق في نفس المواقع التي التُقطت فيها أصلاً قبل قرن تقريبًا. بالنسبة للزوار الإيزيديين، كانت التجربة مُنعشة وقيّمة للغاية.

قال ويب: “لقد اعتُبرت طريقة رائعة لاسترجاع الذاكرة، ذاكرة هُدّدت بشكل مباشر من خلال حملة التطهير العرقي”.

تعرّف شقيق بشير، الزائر من ألمانيا، على أجدادهم في أحد المعارض، مما ساعد الباحثين على استكمال التفاصيل الناقصة في صور الزفاف. بالنسبة لبشير، كانت رؤية وجه جدتها بمثابة النظر إلى أختها: “أرى أختي بالأبيض والأسود”.

يُذكّر هذا المشروع أيضًا بكمّ المعرفة الثقافية الكامنة في أرشيفات المتاحف. قال أليساندرو بيزاتي، كبير أمناء الأرشيف في متحف بنسلفانيا: “الكثير من هذه المجموعات نائمة حتى يوقظها أشخاص مثله”.

بالنسبة للشتات الإيزيدي، المنتشرين في أنحاء اقليم كوردستان و العراق وأوروبا وخارجها، تُعدّ الصور المُعاد اكتشافها ألبومًا عائليًا وسجلًا تاريخيًا في آنٍ واحد. وكما قال بشير: “لقد عانينا كثيرًا، لكن لا يزال لدينا بعض التاريخ”.

