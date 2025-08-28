إصابة جديدة بالحمى النزفية في دهوك لنازح من سنجار

أفاد مصدر في دائرة صحة دهوك، يوم الخميس، بتسجيل إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “المصاب هو نازح من أهالي قضاء سنجار وهو في الثلاثينيات من عمره، ويعمل بائع لحوم متجول، وكان يتجول في مناطق عدة من المدينة”.

وأضاف ان “نتائج الفحوصات التي ظهرت، أكدت إصابته ليرتفع، بذلك عدد المصابين في المحافظة الى اربعة اشخاص حتى الان”.

وبين المصدر، أن “دائرة البيطرة في دهوك ستتخذ الاجراءات الصحية اللازمة للحد من انتشار المرض”، مشيرا إلى أن “فرق الدائرة ستباشر بحملات رش واسعة تشمل جميع المناطق التي تتواجد فيها المواشي والاغنام داخل المحافظة”.

