أغسطس 29, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

إصابة جديدة بالحمى النزفية في دهوك لنازح من سنجار

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
5 مشاهدات

إصابة جديدة بالحمى النزفية في دهوك لنازح من سنجار

أفاد مصدر في دائرة صحة دهوك، يوم الخميس، بتسجيل إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “المصاب هو نازح من أهالي قضاء سنجار وهو في الثلاثينيات من عمره، ويعمل بائع لحوم متجول، وكان يتجول في مناطق عدة من المدينة”.

وأضاف ان “نتائج الفحوصات التي ظهرت، أكدت إصابته ليرتفع، بذلك عدد المصابين في المحافظة الى اربعة اشخاص حتى الان”.

وبين المصدر، أن “دائرة البيطرة في دهوك ستتخذ الاجراءات الصحية اللازمة للحد من انتشار المرض”، مشيرا إلى أن “فرق الدائرة ستباشر بحملات رش واسعة تشمل جميع المناطق التي تتواجد فيها المواشي والاغنام داخل المحافظة”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 76

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi