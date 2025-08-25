ديندار زيباري: إنقاذ (3590) كوردياً إيزدياً لغاية الآن ولايزال مصير (2827) آخرين مجهولاً

صرح منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري أنه تم حتى الآن إنقاذ (3590) كوردياً إيزدياً، بينما لايزال مصير (2827) آخرين مجهولاً.

وأوضح ديندار زيباري في بيان له، اليوم الاثنين (25 آب 2025) أن “الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في آب 2014 ضد الكورد الإيزديين، تشكل إحدى أبشع صور الإبادة الجماعية في العصر الحديث”، مبيناً أنه “وللتخفيف من معاناة الكورد الإيزديين والمكونات الأخرى، اتخذت حكومة إقليم كوردستان مجموعة من الإجراءات العاجلة والمنهجية لإنقاذ الضحايا ومواجهة تداعيات هذه الكارثة الإنسانية”.

وأضاف منسق التوصيات الدولية أن “جهود حكومة الإقليم شملت عدة مجالات، منها أن قوات البيشمركة، بالتعاون مع الجيش العراقي والتحالف الدولي ضد داعش، لعبت دوراً حاسماً في تحرير المناطق الإيزدية، وخاصة قضاء سنجار، وفتح ممرات إنسانية آمنة، مما أدى إلى إنقاذ آلاف المدنيين المحاصرين، وإيواء النازحين، وتحرير المختطفين، والسعي للحصول على اعتراف دولي بجرائم داعش كإبادة جماعية، والتنسيق الدولي لتوثيق هذه الجرائم”.

“البيشمركة قدمت تضحيات جسيمة”

في هذا الصدد، “قدمت قوات بيشمركة كوردستان تضحيات جسيمة حيث بلغ عدد الشهداء (1814) شهيداً، و(10725) جريحاً، ولايزال (44) من أفراد البيشمركة في عداد المفقودين”، وفقاً لديندار زيباري.

ثم سلط الضوء على جهود إنقاذ المختطفين الإيزديين وقال: “بعد هجمات إرهابيي داعش تم اختطاف (6417) مواطناً مدنياً إيزيدياً. فكانت إحدى أولويات حكومة إقليم كردستان هي إنقاذ المختطفين. ولهذا الغرض، تم حتى الآن إنقاذ (3590) شخصاً، بينما لايزال مصير (2827) آخرين مجهولاً”.

ولفت الى “إرسال أكثر من (1100) من النساء الناجيات إلى ألمانيا لتلقي العلاج، خاصة العلاج النفسي. وسنوياً، تُقدَّم الخدمات لمئات النساء، تشمل الحماية والدعم النفسي والاجتماعي. كما تم تقدیم دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأكثر من (2000) امرأة إيزدية ناجية، من خلال التدريب المهني ومبادرات الاندماج المجتمعي. وفي عام 2023، تلقت أكثر من (1500) امرأة ناجية الدعم النفسي والرعاية الصحية والتدريب المهني. وشاركت (70%) منهن في برامج التأهيل المهني”.

آلاف الدعاوى والشكاوى

وأضاف: “بهدف توثيق جرائم إرهابيي داعش ضد الإيزديين والمكونات الأخرى وإنقاذ الفتيات الإيزديات، سجلت حكومة الإقليم ملفات آلاف المختطفين. وكان عدد الدعاوى حتى تاريخ 1/6/2025 على النحو التالي: تسجيل (2991) دعوى و(3290) شكوى، وتسجيل (3090) ضحية كمفقودين لدى هيئة التحقيق وجمع الأدلة، منهم (1222) من الإناث و(1868) من الذكور. كما بلغ عدد الضحايا الذين تلقوا الدعم النفسي والاجتماعي (2848) شخصاً، منهم (1884) من الإناث و(964) من الذكور”.

أما فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لجرائم داعش، قال منسق التوصيات الدولية: “بحسب معلومات الجهات المعنية، بدأت أول عملية لفتح المقابر الجماعية في سنجار عام 2019. ومنذ ذلك الحين، تواصل الجهات المعنية عملها، حيث تم تحديد (91) مقبرة، وتم فتح (54) منها. وتقع (6) مقابر جماعية ضمن حدود المادة (140) في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم. وقد تم العثور على رفات (360) شخصاً في هذه المقابر”.

إعادة رفات 318 إيزدياً

ديندار زيباري، سلّط الضوء على عملية إعادة رفات الضحايا بالقول إنه “نتيجة لعملية إعادة الرفات وحفر المقابر الجماعية للإيزديين، تمت حتى الآن إعادة رفات (318) إيزدياً على (8) مراحل، منهم (132) أُعيدت إلى نصب شهداء سنجار التذكاري، و(186) أُعيدت إلى قريتي كوجو وحردان”.

ورأى أن “غياب قانون يُعرّف جرائم داعش كجرائم دولية يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه معالجة هذا الموضوع، كما أن السلطة القضائية العراقية لم تتخذ حتى الآن المسار القانوني اللازم لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وتعويض ذوي الضحايا بالشكل المطلوب”.

يشار الى أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، دعا العراق إلى أن يتولى هموم المواطنين الكورد الإيزديين ويهتم بهم “أكثر مما يفعل بكثير”، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار مساعيه لتحرير آخر المختطفين واستحداث محافظة سنجار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في انطلاق المؤتمر الدولي للإبادة الجماعية للكورد الإيزديين اليوم الاثنين (25 آب 2025)، والذي نظمته جامعة كوردستان، مبيناً أنه “من المؤلم جداً أنه بعد مرور 11 عاماً على تلك الفاجعة، لايزال قرابة نصف المجتمع الإيزدي يعيش حياة صعبة في المخيمات”.

نيجيرفان بارزاني لفت إلى أن “العراق بلد ثري، وأبناء المجتمع الإيزدي كعراقيين لهم الكثير من الحقوق على الدولة”، مضيفاً: “يجب على العراق أن يتولى هموم المواطنين الإيزديين ويهتم بهم أكثر مما يفعل بكثير”.

