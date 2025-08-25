تظاهرة للنازحين الإيزيديين في زاخو: وزارة الهجرة العراقية تعمل ضدنا (صور)

نظم العشرات من النازحين الايزيديين، يوم الاثنين، تظاهرة سلمية داخل مخيم “جم مشكو” التابع لادارة زاخو المستقلة احتجاجا على قرار وزارة الهجرة الاتحادية القاضي بدمج النازحين المقيمين في المخيمات مع مجتمع إقليم كوردستان بدلا من اعادتهم الى مناطقهم الاصلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان “المتظاهرين رفعوا شعارات تندد بهذا القرار وأكدوا أن معاناتهم مع النزوح استمرت اكثر من احد عشر عاما دون حلول جذرية تعيدهم إلى ديارهم”.

وقال قاسم سلو، وهو أحد المشاركين في التظاهرة: “نحن هنا منذ احد عشر عاما وقد سئمنا من العيش داخل هذه الخيم وكنا ننتظر قرارا باعادتنا الى مناطقنا لكننا فوجئنا بقرار وزارة الهجرة التي تطلب منا الاندماج مع سكان الاقليم، بدلا من العمل على عودتنا”.

وطالب المتظاهرون بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم أسوة بالعائلات التي عادت من مخيم الهول وتم تعويضها بمبلغ 10 ملايين دينار.

بدوره قال المتظاهر قيس خلف للوكالة، أن “وزارة الهجرة في بغداد لم تتخذ منذ أحد عشر عاما أي قرار يخدم مصالح النازحين الايزيديين، بل كانت جميع قراراتها ضدهم”، على حد تعبيره.

واعتبر المتظاهرون أن القرار الاخير “يحمل أبعادا سياسية، الهدف منها منع عودتهم الى مناطقهم ليحل محلهم آخرون”، داعين الجهات الدولية إلى “التدخل ومساعدتهم على العودة وإعادة إعمار منازلهم”.

