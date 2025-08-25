رئيس إقليم كوردستان: سنواصل مساعينا لاستحداث محافظة سنجار

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني العراق إلى أن يتولى هموم المواطنين الكورد الإيزديين ويهتم بهم “أكثر مما يفعل بكثير”، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار مساعيه لتحرير آخر المختطفين واستحداث محافظة سنجار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في انطلاق المؤتمر الدولي للإبادة الجماعية للكورد الإيزديين اليوم الاثنين (25 آب 2025)، والذي تنظمه جامعة كوردستان.

وقال رئيس إقليم كوردستان: “من المؤلم جداً أنه بعد مرور 11 عاماً على تلك الفاجعة، لا يزال قرابة نصف المجتمع الإيزدي يعيش حياة صعبة في المخيمات”.

نيجيرفان بارزاني لفت إلى أن “العراق بلد ثري، وأبناء المجتمع الإيزدي كعراقيين لهم الكثير من الحقوق على الدولة”، مضيفاً: “يجب على العراق أن يتولى هموم المواطنين الإيزديين ويهتم بهم أكثر مما يفعل بكثير”.

وشدد رئيس إقليم كوردستان على أن “أبسط حقوق الإيزديين اليوم هو تأمين ما يكفي من الأمن والأمان لمناطقهم لتمكينهم من العودة إليها، وأن يكون فيها إعمار وخدمات تتيح لهم التوجه من جديد إلى ديارهم ليبدأوا حياة جديدة فيها”.

في هذا السياق، أكد ضرورة تنفيذ اتفاق حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لـ “تطبيع أوضاع سنجار وأطرافها”، وأن لا يظل الإيزديون وديارهم “ساحة للقوى غير القانونية وحسم الأجندات الإقليمية”، معرباً عن استعداد إقليم كوردستان لـ “كل أنواع التعاون والتنسيق مع بغداد” لهذا الغرض.

