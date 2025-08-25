حسين قائدي: الحكومة العراقية ليس لديها نية لتطبيق اتفاقية سنجار

قال مدير مكتب تحرير الايزيديين ان الحكومة العراقية لا نية لديها لتطبيق اتفاقية سنجار، مشيرا الى أن 75% من الايزيديين لا زالوا يعيشون في المخيمات.

وبحضور نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، انطلقت اليوم في أربيل أعمال المؤتمر الدولي حول الابادة الجماعية بحق الكورد الايزيديين.

وقال حسين قائدي مدير مكتب تحرير الكورد الايزيديين لكوردستان24 اليوم الاثنين 25 آب 2025، “جامعة كوردستان نظمت المؤتمر بمشاركة باحثين محليين ودوليين، وسيتم مناقشة العديد من الدراسات العلمية حول الابادة الجماعية بحق الايزيديين وحل مشاكلهم بطرق علمية”.

وأضاف حسين، “ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيحضر المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين، والذي سيركز على كيفية حل مشاكل الايزيديين، وخاصة الاعتراف بالابادة الجماعية بحق الكورد الايزيديين”.

وأشار حسين قائدي الى أن مكتب انقاذ الايزيديين، استطاع تحرير أكثر من 3591 شخصا من الايزيديين واعادتهم الى منذ 2014، ولا زال المكتب يبذل قصارى جهده لانقاذ كافة المختطفين واعادتهم.

وحول اتفاقية سنجار وحل المشاكل القائمة هناك، قال حسين قائدي، “ان الحكومة العراقية ليس لديها نية تطبيق اتفاقية سنجار”، مضيفا انه “وبعد سنوات من الاتفاق، لم تنفذ الحكومة العراقية أي بند من بنود الاتفاقية، وأهالي سنجار ينتظرون منذ 11 عاما العودة الى مناطقهم ومنازلهم”.

