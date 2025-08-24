مستشار السوداني: الموافقة على إتمام صرف تعويضات أكثر من 19 ألف متضرر في سنجار وأطرافها

قرر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إتمام صرف تعويضات 19 ألفاً و836 معاملة لصالح المتضررين من تنظيم داعش في سنجار وقرى كرعزير ومناطق غرب نينوى، وفق ما أفاد به مستشاره.

وقال خلف شنكالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكورد الإيزديين، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (24 آب 2025)، إن “التعويضات تختلف من عائلة إلى أخرى وفقاً للأضرار التي لحقت بها”، موضحاً أن لجنة “قد قامت مسبقاً بتقييم هذه الأضرار”.

بحسب شنكالي، كان صرف أموال التعويضات متوقفاً لفترة من الزمن، ولكن بفضل جهودهم، وافق رئيس الوزراء العراقي على القرار الذي يأتي في إطار التزام الحكومة بالعدالة للمتضررين وتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها “بسبب الإرهاب والأحداث المؤلمة”.

مستشار السوداني نوّه إلى أن هذا الإجراء “خطوة مهمة على طريق عودة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق”، وتشكل استمراراً لدعم سنجار ومناطق أخرى في غرب نينوى.

بدأت عملية استعادة السيطرة على سنجار من قبل قوات البيشمركة وبدعم من طائرات التحالف الدولي من ثلاثة محاور، يوم (12 تشرين الثاني 2015)، وتحرر القضاء من قبضة داعش خلال 48 ساعة”.

