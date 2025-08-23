وكيل أمير الإيزيديين: حرمان الإيزيديين من صفة النازحين قرار سياسي يفتقد للمنطق

أعرب جهور علي بك، وكيل أمير الإيزيديين، عن رفضه الشديد لقرار وزارة الهجرة والمهجرين العراقية القاضي بعدم احتساب النازحين كنازحين رسميين، واصفاً القرار بأنه «غير منطقي ومرتبط بالدعاية الانتخابية والمزايدات السياسية».

وقال علي بك في تصريح لـ (باسنيوز): «الإيزيدي الذي لا يستطيع العودة إلى أرضه، كيف يُحرم من حقه في النزوح؟ في ظل واقع تعجز فيه الحكومة العراقية عن تنفيذ اتفاق شنگال (سنجار)، فكيف يمكن إنكار وضع النازح أصلاً؟».

وأضاف أن القرار لا يمكن تطبيقه ما لم تتوفر الظروف المناسبة لعودة جميع النازحين، وخاصة في شنگال، حيث لا تزال الخدمات غائبة والأوضاع الأمنية غير مستقرة بسبب وجود الجماعات المسلحة.

وأكد وكيل أمير الإيزيديين أن «من الواضح للجميع أن حياة الإيزيديين في شنگال ليست محمية بسبب سطوة المجموعات المسلحة، وبالتالي لا بد أولاً من تنفيذ اتفاق شنگال وتأمين المنطقة قبل الحديث عن أي إجراءات تتعلق بالنازحين».

واختتم بالقول إن النازحين الإيزيديين «لن يقبلوا التخلي عن حقوقهم، بل ينتظرون اليوم الذي يعودون فيه إلى ديارهم بكرامة وأمان، بعد أن تُزال أسباب نزوحهم».

