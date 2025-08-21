نائب إيزيدي: قرارات الهجرة الاتحادية سياسية وخطيرة تهدف إلى تعريب سهل نينوى

اتهم نائب كوردي إيزيدي في البرلمان العراقي، وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، بأنها تتخذ قرارات «سياسية وخطيرة» تهدف إلى تعريب سهل نينوى، على حساب النازحين الإيزيديين الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات إقليم كوردستان.

وقال النائب محما خليل لـ (باسنيوز)، اليوم الخميس 21 آب/أغسطس 2025، إن «قرار وزارة الهجرة بعدم اعتبار من بقي في المخيمات نازحين، واحتسابهم ضمن سكان المناطق التي وُلدوا فيها، قرار غير صحيح، مسيّس، ويتعارض مع مصالح عشرات الآلاف من الناس الذين أُجبروا على النزوح إلى كوردستان».

وأضاف خليل: «نشهد في الفترة الأخيرة خطوات مريبة من بغداد، بدءاً من محاولة فرض الشرطة في سهل نينوى تحت مسمى الهوية العربية، واليوم بقرار الهجرة الذي يكشف النوايا الحقيقية وراء هذه السياسات، وهو تعريب المنطقة وفرض واقع جديد بالقوة. هذا القرار يعزز شكوكنا بأن هناك مخططاً منظماً يستهدف المكوّن الإيزيدي وكل سكان سهل نينوى».

وأشار النائب الكوردي الإيزيدي إلى أن «الجميع يعرف من يقف خلف هذه القرارات، فهي سياسية بامتياز، تهدف إلى خلط الأوراق وضرب اتفاقية شنگال، والالتفاف عليها. لن نقبل بهذا القرار ولن نعترف به، فهو ليس للإيزيديين ولا باسمهم، إنما قرار يخدم أجندات خاصة، وحكومة العراق مطالَبة بالقيام بواجباتها تجاه النازحين بدلاً من التنصل من مسؤوليتها».

وتابع خليل بالقول: «اليوم، ما زال معظم سكان شنگال والمناطق المحيطة عاجزين عن العودة بسبب سطوة الميليشيات، فيما الحكومة الاتحادية لا تستطيع السيطرة على شنگال ولا تنفيذ بنود اتفاقها، بعدما تركتها رهينة بيد حزب العمال الكوردستاني ومجاميع مسلحة أخرى. فكيف يمكن للناس أن يعودوا إلى شنگال وسط هذه الفوضى؟».

وختم النائب الإيزيدي بالتأكيد على أن «قرار وزارة الهجرة يفتح الباب أمام مزيد من التوترات، ويشكل تهديداً مباشراً للتعايش والأمن في المنطقة، ولن نقبل أن يكون شعبنا ضحية مؤامرات سياسية مكشوفة».

